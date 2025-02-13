兩父子多處傷孫曾赴現場 元朗三屍案列謀殺自殺

檢廚剪生果刀 3人非同住無糾紛紀錄

元朗警區助理指揮官（刑事）警司關駿軒稱，警方前晚約8時10分接報，稱振興新村一單位有兩人死亡，警方到場發現大閘虛掩，兩男倒臥近廚房位置，身體大量出血。據初步檢驗，93歲死者面、頸及背有被利器割傷及刺傷痕迹，69歲死者頸、面、前臂及胸口被割傷及刺傷，死因待法醫進一步檢驗。警方在場檢獲22厘米長廚房剪刀及21厘米長生果刀，均染有血漬。據調查93歲死者獨居該單位。

關續稱，警方接到首案報案約5分鐘後，接到另一報案指有人從朗屏邨高處墮下，死者為前案報案人。警方於大廈18樓走廊發現死者財物，相信他從該處墮下，當場死亡。據了解3人並非同住，亦無人居於朗屏邨，兩案發地點距離約600米。元朗警區重案組第二隊正調查3人背景、家庭關係，是否涉紛爭及財產糾紛。初步顯示3人均無業，彼此無糾紛紀錄。

六旬子妻女認屍 單位曾經營餐廳

案發後警方封鎖振興新村現場村屋通宵蒐證，仵工清晨將遺體舁送殮房。六旬死者的妻女昨早由警員陪同抵富山殮房認屍。機動部隊警員昨早續在村屋一帶蒐證，檢獲一把鎅刀疑與案有關。事發單位門外有「國記食店」招牌，有街坊稱死者曾於上址經營餐廳，但已沒營業十幾年。記者昨午到現場，見單位一半維持茶餐廳格局及裝修，屋內十分凌亂，枱櫈及膠箱雜物架在卡位上，地下有不少垃圾。

街坊：九旬父較暴躁 偶與子爭執

現場消息稱，村屋兩死者分別是93歲的文彥均（人稱文叔）及其69歲兒子文國強。有街坊到單位外拜祭，其中林小姐說，文叔兒子幾乎每日傍晚上門為父親煮飯。街坊蔡小姐則形容兩父子時有爭執但關係算不錯，她說文叔脾氣較暴躁，曾有街坊投訴單位外多雜物，其子也曾勸說但他不聽；蔡稱，一兩年前聽文叔提起有土地爭拗，說有人要向他收地，但他不想賣出。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288