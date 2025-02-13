明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

兩父子多處傷孫曾赴現場 元朗三屍案列謀殺自殺

【明報專訊】元朗振興新村前晚揭發的雙屍命案，一對分別九旬及六旬父子當場死亡；同晚元朗朗屏邨一名19歲青年從高處墮下，證實為雙屍案六旬死者之子。警方調查顯示，振興新村兩死者身上有多處傷痕及大量出血，家中沒搜掠痕迹，19歲死者當晚曾獨自往案發單位，及後前往朗屏邨，並報警稱單位有兩人死亡，警方暫未有發現單位內有第四人出現過，正從謀殺及自殺方向調查。

檢廚剪生果刀 3人非同住無糾紛紀錄

元朗警區助理指揮官（刑事）警司關駿軒稱，警方前晚約8時10分接報，稱振興新村一單位有兩人死亡，警方到場發現大閘虛掩，兩男倒臥近廚房位置，身體大量出血。據初步檢驗，93歲死者面、頸及背有被利器割傷及刺傷痕迹，69歲死者頸、面、前臂及胸口被割傷及刺傷，死因待法醫進一步檢驗。警方在場檢獲22厘米長廚房剪刀及21厘米長生果刀，均染有血漬。據調查93歲死者獨居該單位。

關續稱，警方接到首案報案約5分鐘後，接到另一報案指有人從朗屏邨高處墮下，死者為前案報案人。警方於大廈18樓走廊發現死者財物，相信他從該處墮下，當場死亡。據了解3人並非同住，亦無人居於朗屏邨，兩案發地點距離約600米。元朗警區重案組第二隊正調查3人背景、家庭關係，是否涉紛爭及財產糾紛。初步顯示3人均無業，彼此無糾紛紀錄。

六旬子妻女認屍 單位曾經營餐廳

案發後警方封鎖振興新村現場村屋通宵蒐證，仵工清晨將遺體舁送殮房。六旬死者的妻女昨早由警員陪同抵富山殮房認屍。機動部隊警員昨早續在村屋一帶蒐證，檢獲一把鎅刀疑與案有關。事發單位門外有「國記食店」招牌，有街坊稱死者曾於上址經營餐廳，但已沒營業十幾年。記者昨午到現場，見單位一半維持茶餐廳格局及裝修，屋內十分凌亂，枱櫈及膠箱雜物架在卡位上，地下有不少垃圾。

街坊：九旬父較暴躁 偶與子爭執

現場消息稱，村屋兩死者分別是93歲的文彥均（人稱文叔）及其69歲兒子文國強。有街坊到單位外拜祭，其中林小姐說，文叔兒子幾乎每日傍晚上門為父親煮飯。街坊蔡小姐則形容兩父子時有爭執但關係算不錯，她說文叔脾氣較暴躁，曾有街坊投訴單位外多雜物，其子也曾勸說但他不聽；蔡稱，一兩年前聽文叔提起有土地爭拗，說有人要向他收地，但他不想賣出。

防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

上 / 下一篇新聞