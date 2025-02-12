談夏寶龍座談 陳國基：對盡快融入國家明確指示

學者料中央不滿流於規劃 為反制美「打底」

政治學者盧兆興分析，相對橫琴發展，目前北都及河套等仍停留在土地發展層面，相信中央不是很滿意流於規劃，以及缺乏連結北都、河套、前海的整全規劃，相信日後料走向加速融合。他評估座談會很可能觸及美國對華對港措施，包括香港要為中央反制措施做心理準備。

根據港澳辦照片及鳳凰衛視片段，座談會未見其他隨行特區政府人員，夏寶龍、陳茂波及7名局長均有發言；同場有王振民、曾健、鄒勁松等港澳辦分局長、廣東省港澳辦主任陳麗文及中聯辦官員。對比去年2月夏寶龍在港調研時曾與財經系統官員座談交流，今次多了政制局及文體旅局，少了房屋局。

陳國基昨出席行會前說，座談會在場有廣東省官員，相信聽到夏的指示後，大家目標一致，對香港未來發展、利用好北都及河套區有很大幫助。

甯漢豪料北都5年產570公頃熟地

孫東倡河套增撥資源 研政策鬆綁

發展局長甯漢豪稱，向夏匯報了香港現時造地進展及有序推地，特別匯報了北都已施工的新發展區中，未來5年預計產出約570公頃「熟地」，強調北都已進入落實階段。創科及工業局長孫東表示，要達到兩個五年期的河套發展目標，政府應投放更多資源，結合市場力量加快發展，同時積極考慮政策上拆牆鬆綁。

財政司長辦公室昨無回應會上有否談及美國對港加徵關稅等措施。商經局長丘應樺發文批評美國對華措施破壞國際貿易秩序，影響與香港互惠互利的經貿關係。政制及內地事務局長曾國衞則引述夏在座談會上多次「鼓勵指導」稱，在世界變局中若要破局，唯有發展。

署理文體旅局長劉震提及，啟德體育園已成功完成逾15場測試和演練。運輸局長陳美寶提及，希望與其他大灣區城市加強港口協作，並與廣東省爭取今年實施「粵車南下」。財庫局長許正宇表示會推動香港與內地金融市場高度融合發展。