港每年最多6宗 牛肉屬最常見源頭

據衛生防護中心資料，進食或飲用受污染食物或水可感染產志賀毒素大腸桿菌，例如吃生或未經煮熟的免治肉類、受污染蔬果，或飲用未經消毒奶製品等；該菌亦可透過糞口途徑在人類間傳播。根據糧農組織／世衛微生物風險評估聯席會議，全球最常見產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉，其次是農產品（蔬果）和乳製品。

美去年「足三両」洋葱片百人中招

最常見和毒性最強的產志賀毒素大腸桿菌是O157:H7型大腸桿菌。據食安中心資料，過往漢堡包的肉常與O157:H7有關，肉類表面細菌會被帶到碎肉內部，當碎肉未煮熟，便會繼續存活。翻查資料，去年美國13個州份共104名食客吃麥當勞漢堡「足三両」後感染O157:H7，1人死亡；美國疾病控制及預防中心調查後相信切片洋葱是爆發源頭。

衛生防護中心提醒市民徹底煮熟食物、避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟食物。食安中心稱該菌若污染了冷藏食物，在冷藏環境下仍可存活，建議市民徹底煮熟冷藏食物，中心部分溫度須達75℃。