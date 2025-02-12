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港每年最多6宗 牛肉屬最常見源頭

【明報專訊】產志賀毒素大腸桿菌感染多數由進食或飲用受污染食物或水引起，包括生或未經煮熟的免治肉類等，可致輕微腹瀉、出血性腹瀉甚至溶血尿毒症。該菌感染在本港屬法定須呈報傳染病，衛生防護中心傳染病處主任歐家榮指出，2015至2025年共錄得33宗個案，每年0至6宗，形容該菌感染在本港罕見。

據衛生防護中心資料，進食或飲用受污染食物或水可感染產志賀毒素大腸桿菌，例如吃生或未經煮熟的免治肉類、受污染蔬果，或飲用未經消毒奶製品等；該菌亦可透過糞口途徑在人類間傳播。根據糧農組織／世衛微生物風險評估聯席會議，全球最常見產志賀毒素大腸桿菌感染來源是牛肉，其次是農產品（蔬果）和乳製品。

美去年「足三両」洋葱片百人中招

最常見和毒性最強的產志賀毒素大腸桿菌是O157:H7型大腸桿菌。據食安中心資料，過往漢堡包的肉常與O157:H7有關，肉類表面細菌會被帶到碎肉內部，當碎肉未煮熟，便會繼續存活。翻查資料，去年美國13個州份共104名食客吃麥當勞漢堡「足三両」後感染O157:H7，1人死亡；美國疾病控制及預防中心調查後相信切片洋葱是爆發源頭。

衛生防護中心提醒市民徹底煮熟食物、避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟食物。食安中心稱該菌若污染了冷藏食物，在冷藏環境下仍可存活，建議市民徹底煮熟冷藏食物，中心部分溫度須達75℃。

相關字詞﹕病人 歐家榮 衛生防護中心 產志賀毒素大腸桿菌

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