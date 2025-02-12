瑪嘉烈疑爆產志賀菌 醫生3日亡 腫瘤科3醫染病源頭未明 袁國勇稱成人致死不尋常

曾同房用餐 衛署查食物環境污染

衛生防護中心前晚接獲瑪嘉烈醫院通知，3名腫瘤科醫生分別於本月4日、6日及10日出現發燒、肚痛及腹瀉等症狀，首名病發醫生兩日後入院時有嚴重感染，血氧量低和高燒，需要插喉，即時轉送深切治療部，翌日不治。其餘兩人病徵輕微，當中一人已出院。一名輕症醫生糞便驗出對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，餘下兩人陰性。

中心正與醫管局及港大微生物學系調查，昨早到腫瘤科休息室採集約20個食物樣本，亦到腫瘤科辦公室、洗手間、3人工作地方等採集逾40個環境樣本，正待化驗。

衛生防護中心傳染病處主任歐家榮稱，感染該菌多數與進食或飲用受污染食物或水有關，亦可藉糞口途徑在人與人之間傳播（見另稿），初步相信3人曾進食受污染食物，但暫未發現曾吃相同食物，另一可能是環境污染導致交叉感染。

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦稱，3人過去一兩周曾叫外賣、自備食物或到員工餐廳買食物，共通點是曾在約30個腫瘤科醫生共用的6樓休息室進食，仍在尋找食物與3人染病關聯。

歐家榮稱3人曾在不同員工餐廳用膳，且暫僅腫瘤科醫生染病，若涉員工餐廳，患者應不止一個部門，料醫院餐廳出事機率較低，但已要求食環署巡查。

死者年輕無長期病 曾服抗生素難覓病因

港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇分析，該菌雖可透過受污染的水傳播，惟本港食水乾淨，不認為是傳播途徑，故會循進食感染方向調查。他提到離世醫生一向健康，無長期病患，到急症室求醫時屙嘔和高燒，之後神志不清和缺氧等，獲處方兩種抗生素及插喉，轉送深切治療部，24小時內死亡，形容「不太typical（尋常）」。他說該醫生入院不久已接受抗生素治療，故從其樣本「能夠找到答案的機會是小了很多」。

袁國勇說該菌很少導致一向健康、沒嚴重病患的成人死亡，現階段不排除任何可能，需繼續調查及透過解剖尋找死因。他說曾有兒童死亡個案，惟在深切治療部等支援下，感染後死亡率低於5%。

未有病人感染 腫瘤科毋須關閉

羅振邦說未有病人出現感染徵狀，腫瘤科服務未受影響。袁國勇認為目前毋須關閉腫瘤科病房或餐廳，因僅一醫生驗出病菌，而該菌易被阻截，且已深層次消毒，只要做好手部衛生，腹瀉醫護不上班便可，病人毋須擔心。

袁呼籲該院醫護尤其腫瘤科，如有發燒及腹瀉等，應立刻將糞便樣本送院化驗。他呼籲勿隨意服用抗生素，因會加劇病情。該院已要求出現相關症狀員工即時報告。

羅振邦形容死者熱愛工作，對其離世感惋惜。醫衛局長盧寵茂深表哀悼，稱該年輕醫生病發前一刻仍在病房照顧病患，專業精神令他深受感動，向家屬致深切慰問。

立法會議員陳凱欣稱，因目前有兩名醫生未驗出帶菌，認為政府可公布的資訊有限，現僅能靠專家調查、解剖尋找死因及院內清洗消毒。至於離世醫生，她認為傳染病專家應進一步調查，擔憂病菌是否變種致短時間奪命。

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