瑪嘉烈疑爆產志賀菌 醫生3日亡 腫瘤科3醫染病源頭未明 袁國勇稱成人致死不尋常

【明報專訊】瑪嘉烈醫院腫瘤科3名醫生過去一周先後出現腹瀉等症狀，其中一名健康年輕醫生病發後3日死亡。衛生防護中心調查發現一名輕症醫生糞便對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，懷疑爆發感染群組，暫未發現3人曾進食相同食物或曾到同一餐廳，但均曾在6樓休息室進食，正循食物污染和環境交叉污染兩方向調查。據悉死者為年約30歲男醫生。港大專家袁國勇稱該菌很少導致健康成人死亡，形容情况罕見和不尋常。
曾同房用餐 衛署查食物環境污染
衛生防護中心前晚接獲瑪嘉烈醫院通知，3名腫瘤科醫生分別於本月4日、6日及10日出現發燒、肚痛及腹瀉等症狀，首名病發醫生兩日後入院時有嚴重感染，血氧量低和高燒，需要插喉，即時轉送深切治療部，翌日不治。其餘兩人病徵輕微，當中一人已出院。一名輕症醫生糞便驗出對產志賀毒素大腸桿菌呈陽性，餘下兩人陰性。
中心正與醫管局及港大微生物學系調查，昨早到腫瘤科休息室採集約20個食物樣本，亦到腫瘤科辦公室、洗手間、3人工作地方等採集逾40個環境樣本，正待化驗。
衛生防護中心傳染病處主任歐家榮稱，感染該菌多數與進食或飲用受污染食物或水有關，亦可藉糞口途徑在人與人之間傳播（見另稿），初步相信3人曾進食受污染食物，但暫未發現曾吃相同食物，另一可能是環境污染導致交叉感染。
瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦稱，3人過去一兩周曾叫外賣、自備食物或到員工餐廳買食物，共通點是曾在約30個腫瘤科醫生共用的6樓休息室進食，仍在尋找食物與3人染病關聯。
歐家榮稱3人曾在不同員工餐廳用膳，且暫僅腫瘤科醫生染病，若涉員工餐廳，患者應不止一個部門，料醫院餐廳出事機率較低，但已要求食環署巡查。
死者年輕無長期病 曾服抗生素難覓病因
港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇分析，該菌雖可透過受污染的水傳播，惟本港食水乾淨，不認為是傳播途徑，故會循進食感染方向調查。他提到離世醫生一向健康，無長期病患，到急症室求醫時屙嘔和高燒，之後神志不清和缺氧等，獲處方兩種抗生素及插喉，轉送深切治療部，24小時內死亡，形容「不太typical（尋常）」。他說該醫生入院不久已接受抗生素治療，故從其樣本「能夠找到答案的機會是小了很多」。
袁國勇說該菌很少導致一向健康、沒嚴重病患的成人死亡，現階段不排除任何可能，需繼續調查及透過解剖尋找死因。他說曾有兒童死亡個案，惟在深切治療部等支援下，感染後死亡率低於5%。
未有病人感染 腫瘤科毋須關閉
羅振邦說未有病人出現感染徵狀，腫瘤科服務未受影響。袁國勇認為目前毋須關閉腫瘤科病房或餐廳，因僅一醫生驗出病菌，而該菌易被阻截，且已深層次消毒，只要做好手部衛生，腹瀉醫護不上班便可，病人毋須擔心。
袁呼籲該院醫護尤其腫瘤科，如有發燒及腹瀉等，應立刻將糞便樣本送院化驗。他呼籲勿隨意服用抗生素，因會加劇病情。該院已要求出現相關症狀員工即時報告。
羅振邦形容死者熱愛工作，對其離世感惋惜。醫衛局長盧寵茂深表哀悼，稱該年輕醫生病發前一刻仍在病房照顧病患，專業精神令他深受感動，向家屬致深切慰問。
立法會議員陳凱欣稱，因目前有兩名醫生未驗出帶菌，認為政府可公布的資訊有限，現僅能靠專家調查、解剖尋找死因及院內清洗消毒。至於離世醫生，她認為傳染病專家應進一步調查，擔憂病菌是否變種致短時間奪命。
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