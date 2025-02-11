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要聞

去年港4萬宗騙案損失85億 冒官員騙款佔兩成

【明報專訊】警務處回覆本報查詢表示，2024年首11個月的整體詐騙案有40,470宗，總損失金額85.2億港元，當中涉及「假冒官員」電話騙案有1033宗，佔總數2.6%，損失15.8億，佔總損失金額近兩成；「假冒客服」電話騙案有5032宗，佔總數12.4%，損失達9.6億，佔總損失金額11%。內地留學生遭遇詐騙案的數字及金額暫時未有備存。

吳傑莊擬兩會倡跨境協同機制

早前一名18歲港大內地生被騙920萬元，她收到訛稱內地執法人員的騙徒來電指控其涉洗黑錢案，要求她轉帳款項至3個銀行戶口以作調查。全國人大及政協兩會3月初在北京召開，全國政協、立法會議員吳傑莊昨日表示，計劃兩會期間提出至少4項提案，包括提出中央與香港建立處理跨境電訊詐騙協同治理的機制。吳指電訊詐騙猖獗，但案件涉及跨境罪行，香港難以應對；他提出設共同責任機制應對，完善跨境司法協作，提高追贓率，並利用人工智能，開發詐騙電話定位等技術，或當知道有詐騙網址，可用人工智能等方法一併切斷關連網絡，避免更多人受害。

促設企業數據泄漏賠償機制

吳傑莊又稱，不少機構遺失用戶個人資料，這些資料或會被犯罪集團用作釣魚騙案，因騙徒掌握用戶資訊，行騙手法才會「疑幻疑真」。他提出政府應實施企業數據泄漏賠償機制，如機構泄漏資料，用戶因此有損失時可以索償。

（拆解詐騙園區．系列二）

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