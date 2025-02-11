非洲東歐南美亦現集團式詐騙 犯罪學家：跨國執法難 破案率不足5%

非洲多騙法語英語國家

東歐美洲針對少數語種

鍾華指出，電騙「成功率」依賴騙徒對當地的語言、文化掌握程度，指非洲有詐騙基地，「他們根本不以為恥，警察也不會管」，非洲主要語言包括法語和英語，故當地騙徒多以法語、英語國家為目標，「欺騙全世界」。她引述嶺南大學博士後研究員ASIAMA對西非國家加納的詐騙研究，加納一著名詐騙網吧內，九成上網者光天化日下從事詐騙活動，騙徒甚至不介意接受學者訪問，稱只需提供小額金錢，他們即願意接受長達一小時的訪談詳述內情；東歐、美洲的詐騙基地則更多針對少數語種使用者。

至於東南亞園區，美國加州大學聖迭戈分校博士研究員肖景嘉及團隊早前訪問逾20名詐騙園區工作者，肖引述受訪者稱，東南亞園區的騙徒主要來自中國，不少詐騙分子由同鄉牽線，主動到當地從事詐騙活動，其作案範圍針對包括香港在內的大中華區，多數「從業者」來自福建、湖南。肖強調，緬甸目前受到中方及國際社會壓力，不時掃蕩部分園區，這些園區則向妙瓦底不同地方、當陽及萬海地區轉移。

東南亞騙徒多自內地

針對大中華 致港騙案飈

中大及國際學者研究團隊基於香港警務處過去10年數字，模擬近年趨勢，發現騙案數量比他們預期中增幅大，鍾華分析，港人新冠疫後在家工作成習慣，使用網絡更多，騙徒更易鎖定目標；另方面，許多內地失業者會被誘騙至境外參與詐騙，他們會針對大中華地區，連帶導致本港騙案激增。她稱本港疫情期間未如內地般實施嚴格的封控措施，經濟活動亦未完全停擺，反而失業率與騙案數目的關連有限。有關研究結果已於《亞洲犯罪學期刊》（Asian Journal of Criminology）發表。

（拆解詐騙園區．系列二）