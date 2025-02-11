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內地留學中介電訊商賣資料釀騙案 學者稱騙徒藉此找獵物 「幾十人對一」逼真難識破

【明報專訊】本港新冠疫後騙案猖獗，除了港人，有不少內地留學生、來港優才受騙。本報綜合中大及國際研究團隊追蹤全球詐騙情况所做研究，以及記者接觸多名受騙內地人提供的資料，拆解騙徒手法及得手原因。中大犯罪學教授鍾華指出，有內地的留學中介公司、電訊公司等售賣內地學生個人資料，包括住址、電話與證件號碼及家人姓名、聯絡方式等，騙徒輾轉獲取後分析其資產、家庭狀况等，鎖定對象針對下手；騙徒一旦鎖定目標即「幾十人對一」，騙局逼真細緻，普通人難以識破。

明報記者 方寧

英留學內地生：

內地辦簽證贈英手機卡 屢接電騙

香港警方近年通報的電話騙案中，常見手法包括冒充內地、本地執法機構人員的「假冒官員」騙案。留學英國的內地人黃小姐為受害者之一，她越洋向本報透露，去年在內地簽證中心辦理簽證手續後，獲贈英國手機卡。她與多名遭電騙的內地留學生均有同樣經歷，指使用獲贈外地手機卡時，該卡號會不斷收到詐騙電話，且騙徒均以「簽證出現問題」作行騙開端。簽證中心隸屬政府外事辦公室，通常由大使館在本國選擇並委託商業公司營運，中心主要處理代辦收發資料的工作。

黃小姐強調，一般騙徒撥打一次電話，目標不接聽就會掛斷，惟使用獲贈手機卡者，會反覆收到來自同一個號碼的詐騙電話，令當事人認為「是否真的有人有事找我」。她續稱，在騙局中多次感到疑惑，但騙徒向她作出的指示，均同真正法例條文相似，令她難辨真偽，舉例騙徒要她將名下資產匯到她自己的同一戶口，以便「提交法院審查」，看似符合法律程序。她最終被騙約60萬港元。

受騙優才：

接電指洗錢 「警」登門送「文件」

本報記者以電話聯絡到自稱以優才計劃來港的王女士，她也是被「假冒官員」欺騙，但手法不同。王女士說，曾透過地產代理在港租屋，其後有騙徒致電指她「違法洗錢」，數天後，一名身穿藍色西裝、約20歲的女「警員」登門造訪，向她送遞「保密案情文件」，該女子提供偽造的警員證件，還要求王女士簽名確認。

騙徒與王女士視像通話時，通話中的「廣州市公安局警官」身穿「警服」、以「警局」為背景，一口流利標準的普通話釋除她部分疑慮。她最終被騙258萬港元。

另有自稱在港被騙者向本報表示，因同類真人欺騙手法而中招，報案後警方回覆時表示，這些親身到港的假公安騙徒或已離港，亦可能是騙徒花數百元僱用的演員，稱調查有難度。

學者倡兩地合作打擊 籲勿苛責受害者

身兼亞洲犯罪學學會副主席的中文大學學者鍾華建議，特區政府應與內地政府部門合作，打擊留學中介販賣個人資料行為，以減輕內地學生受騙風險。此外，她指現時警方公開數據中，並未恒常備存詐騙案報案人的社會背景，如年齡、性別、職業、是否內地學生等，事後整理耗時費力。她提出，未來可否與警察學院合作，試用大數據分析報案紀錄，以識別高風險群組，向他們作針對式宣傳。她又說，不法之徒行騙手法精密難防，呼籲社會不應再苛責受害人。

稱或有港人賣私隱助長騙局

研究團隊曾訪問逾20名身在東南亞詐騙園區工作的人，分析後相信有迹象顯示，或有港人透過販賣個人資料助長了騙局。美國加州大學聖迭戈分校博士研究員肖景嘉稱，本港未必存在有組織的電騙集團，但或有人售賣私隱，助長了黑產鏈。他引述數名受訪者稱，在「殺豬盤」（感情騙案）詐騙中，騙徒會以發送手持「香港身分證」的照片的方式，行騙內地人。

鍾華指出，疫後經濟不佳，相信本港部分黑社會亦曾涉足詐騙活動，但近年來隨着警方不斷搗破案件，料目前香港已不再有詐騙企業鏈存在，相信這些本地騙徒逐步將活動範圍移至東南亞，以減低被捕風險。

（拆解詐騙園區．系列二）

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