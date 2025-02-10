內地同鄉帶團偷渡「賺大錢」 妙瓦底園區被掃 豬仔：已轉他區工作

【明報專訊】中大及國際學者研究團隊訪問在東南亞從事詐騙工作的內地人。小杰（化名）祖籍福建省福清市，於2019年在同鄉帶領下非法出境，到達緬甸妙瓦底園區，從事網絡詐騙工作，同時亦參與經營網絡賭場，他接受學者訪問時稱，曾被內地部門列入「勸返人員名單」。小杰在工作相當長一段時間後，其工作的妙瓦底園區因國際壓力遭當地掃蕩，小杰隨後通知研究者稱，已與同鄉轉移至緬甸當陽地區繼續工作。
有居臨時搭建簡約工人房 宿舍曾水浸
小杰向研究者透露，邀請他加入詐騙集團的同鄉向他宣稱，自己有親屬在東南亞經營電騙公司，有途徑助他偷渡至東南亞，若願意可「一起賺大錢」，最終該人召集了一批自願投身詐騙工作的「豬仔」。他們最初嘗試由雲南省西雙版納邊境，以翻越水壩方式偷渡，惟體力不支及技術不足事敗，最後聯絡到「黑車司機」偷運他們過境。
另一受訪者小偉（化名）透露，當地園區之間生活水平差異較大，有的「豬仔」生活在臨時搭建的簡約工人房中，地下排水設施較差，有些宿舍曾還水浸。小偉稱有的園區發生洪災，知道一些被迫詐騙的人趁機逃出園區返鄉。
遭勸返 怕判刑不敢回國
學者：執法部門難辨真正「豬仔」
美國卡內基梅隆大學博士研究員肖卿說，內地部門有掌握部分出國者名單，會勸告他們返國。他引述受訪者稱，無論是自願或被迫到當地者，均將內地勸返人員名單當作「最後通牒」，認為勸返者會被判刑，並因此不敢返鄉。肖續稱，由於多數從業者均是自願從事詐騙，或曾參與過其他不法行為，執法部門如何識別並界定真正的「賣豬仔」受害者，未來或會成為執法困難處。