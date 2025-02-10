內地同鄉帶團偷渡「賺大錢」 妙瓦底園區被掃 豬仔：已轉他區工作

有居臨時搭建簡約工人房 宿舍曾水浸

小杰向研究者透露，邀請他加入詐騙集團的同鄉向他宣稱，自己有親屬在東南亞經營電騙公司，有途徑助他偷渡至東南亞，若願意可「一起賺大錢」，最終該人召集了一批自願投身詐騙工作的「豬仔」。他們最初嘗試由雲南省西雙版納邊境，以翻越水壩方式偷渡，惟體力不支及技術不足事敗，最後聯絡到「黑車司機」偷運他們過境。

另一受訪者小偉（化名）透露，當地園區之間生活水平差異較大，有的「豬仔」生活在臨時搭建的簡約工人房中，地下排水設施較差，有些宿舍曾還水浸。小偉稱有的園區發生洪災，知道一些被迫詐騙的人趁機逃出園區返鄉。

遭勸返 怕判刑不敢回國

學者：執法部門難辨真正「豬仔」

美國卡內基梅隆大學博士研究員肖卿說，內地部門有掌握部分出國者名單，會勸告他們返國。他引述受訪者稱，無論是自願或被迫到當地者，均將內地勸返人員名單當作「最後通牒」，認為勸返者會被判刑，並因此不敢返鄉。肖續稱，由於多數從業者均是自願從事詐騙，或曾參與過其他不法行為，執法部門如何識別並界定真正的「賣豬仔」受害者，未來或會成為執法困難處。

（拆解詐騙園區．系列一）