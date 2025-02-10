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背貨厚職借貸陷阱 3手法誘赴東南亞

【明報專訊】早前有港人遭誘騙至東南亞從事詐騙工作。中大犯罪學及國際研究團隊深度訪談20多名園區工作者，揭露「賣豬仔」手法，當中主要透過3種手法誘騙人到東南亞，包括借貸陷阱令債仔參與詐騙、挾持參與走私帶貨者到當地，及找中介人以高薪工作為名誘騙「豬仔」到東南亞（見表）。

設局騙孭債 再以高薪誘出國工作

美國加州大學聖迭戈分校博士研究員肖景嘉引述他們研究論文稱，園區最新「賣豬仔」手法是結合金融詐騙的連環騙局，最初會透過通訊軟件如Telegram等，以信貸公司身分接觸基層、短期財困者，告知其只需以個人身分代公司向銀行貸款，即可獲現金獎勵。當這些人成為欠債者、信貸紀錄不良，園區會再次佈局接觸，游說其到東南亞做非法工作換取高薪。

新式騙局在內地尤其猖獗，被稱為「背債」，眾多背債者最終淪為園區工作者，「背債」亦被內地政府列為重點打擊罪案。相關研究已在Global China Pulse及將在《英國社會學期刊》（The British Journal of Sociology）發表。

肖景嘉向本報表示，緬甸園區雖以詐騙聞名，但其「業務」亦涉及走私、網絡賭博、非法信貸、銀行卡套現等各類非法產業，「賣豬仔」是基於園區黑產鏈的連環騙局之一。每有一隻「豬仔」進園，誘騙者可獲得以穩定幣（USDT泰達幣）結算的獎賞，該虛擬貨幣與美元掛鈎，在黑產活動中被廣泛應用。

Tg招走私帶貨 途中被押緬甸

另一目前最典型、最容易遭誘騙的手法是「背貨」。美國卡內基梅隆大學博士研究員肖卿解釋稱，「背貨」類似走私，園區以Telegram聯繫有意圖走私牟利者，要求他們將玉石原料、外幣、黃金甚至毒品違禁品等貨物帶到緬甸，或是從緬甸、泰國將這些貨物帶回，在途中或約定地點將他們押到緬甸。

肖景嘉續透露，園區亦會僱用稱為「人頭客」的中介，誘騙「豬仔」到指定地點，並給予「人頭費」。中介人通過各種社交媒體發布招聘信息，以高薪厚職招徠，當「豬仔」受聘到外地，園區會派人押送受騙者。他表示，「人頭客」亦會在Telegram上以「勞務派遣」為由招募東南亞地盤工。肖景嘉估計早前內地遭禁錮藝人王星所看到的演藝通告，亦應屬中介人發布。

部分人繳本金 自營小型詐騙公司

中文大學犯罪學教授鍾華稱，內地新冠疫後經濟疲弱，基層青壯年失業率升，不乏有人主動從事非法工作。至於早前有港人稱被騙到東南亞禁錮，鍾華相信他們未料想到在當地是從事網騙工作。肖景嘉引述受訪者，稱那些受同鄉鼓動到園區做非法工作的人，是園區的多數，當中部分人還會選擇繳納一定本金予園區老闆，以租樓、購買設備，與同鄉共同經營獨立的小型詐騙公司。

（拆解詐騙園區．系列一）

相關字詞﹕妙瓦底 KK園區 走私 豬仔 賣豬仔 東南亞詐騙

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