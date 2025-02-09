去年中推5「入盒機」 半年回收40萬個

環保署表示，去年6月起分階段在5間「綠在區區」（綠在深水埗、綠在屯門、綠在元朗、綠在東區、綠在沙田）回收環保站推行為期一年的技術測試，旨在測試以入盒機收集紙包飲品盒作本地回收的可行性及相關技術，包括辨識、防偽、回收和電子支付回贈等功能，為將來就紙包飲品盒推行生產者責任計劃做準備。

逾4.5萬宗交易 平均每宗入9個

為鼓勵回收，市民透過入盒機回收紙包飲品盒，可透過電子支付平台獲得即時回贈。回贈水平與「入樽機先導計劃」一致，每個飲品容器0.1元。

截至2024年12月底，5部入盒機已收集逾40萬個紙包飲品盒，共錄得逾4.5萬宗交易，每宗交易平均收集約9個紙包飲品盒。發言人稱，測試期間，入盒機遇到的技術問題包括容器無可辨識的條碼或條碼被遮擋、條碼不在資料庫（例如非飲品類容器、非紙包飲品盒等）、紙包盒形狀或重量與資料庫不符、回收過程受到干擾例如伸手進機內等，亦有個別容器可能在第一次放入機內未能感應，但再次嘗試後會被接納。

紙包棄置量兩年升27%

環保署資料顯示，本港棄置堆填區的紙包飲品盒重量連續兩年上升，由2021年每日棄置63公噸，升至2023年的80公噸，升幅約27%，以每個紙包飲品盒15克推算，2023年每日落入堆填區的紙包飲品盒高達533.3萬個。環保署每年發表固體廢物監察報告公布回收的可循環再造物料數量，惟未有顯示紙包飲品盒。

（城市保育）