膠樽紙包生產責任制延至2027推 回贈1毫起 首年回收目標30%及10% 環團稱太低

明報記者 馬耀森

環署：框架草案上半年交立會 後呈附例

環保署回應稱，政府今年上半年將就訂立「生產者責任計劃共同法律框架」的條例草案提交立法會審議。草案通過後，政府會把「塑膠飲料容器和紙包飲品盒生產者責任計劃」的附屬法例提交立法會審議。政府本月24日將向立法會環境事務委員會交代計劃詳情，環保署近日陸續約見飲品業界及環團等交代最新方案。

未達標或罰款 退還點「縮水」

環保署提出的方案，每個膠樽或紙包飲品盒最少回贈0.1元，與早前方案相同；如回收率未達合約訂下目標，營運商有可能罰款，法例容許透過調升回贈金額增加回收誘因，從而推高回收率。

至於收集點，現時全港有約120部「入樽機」及5部「入盒機」。若要方便市民回收，有需要大幅增加回收點，政府建議零售樓面不小於400平方米的售賣樽裝飲品的店舖須設立「退還點」，署方預料符合條件的地點全港有200多個，可透過入樽機或以按重方式收集及提供回贈。翻查資料，政府2021年諮詢公眾時，提出面積不小於200平方米的店舖須設立回收點，意味新方案下退還點大大減少。

據了解，該200個退還點不包括現有回收設施例如綠在區區，有回收業界預料將來可能「各有各收」，甚至出現競爭。

議員：予市場適應 定較低回收率現實

立法會環境事務委員會主席劉國勳認為，政府去年暫緩垃圾徵費，應繼續推行其他源頭減廢措施例如生產者責任計劃，提升各種廢物回收率。他又說，按政府時間表，膠樽及紙包飲品盒生產者責任制的法例預料明年生效，但計劃推行初期需時籌備，建立回收網絡，以及為生產商登記等，最快到2027年系統投入運作，料2028年可全面推行。

劉國勳又稱，計劃推行初期膠樽及紙包飲品盒回收率定在較低百分比，是現實及負責任做法，尤其紙包盒，「現時回收率1%都未必有，計劃推行初期可以達到10%，其實已不容易」，認為要給予時間市場適應。

業界憂罰則高 環署：充分考慮意見

政府2021年2月已就推展塑膠飲料容器生產者責任計劃諮詢公眾，提出由政府向本地飲料供應商徵費；2022年中，環保署再諮詢業界，提出改以市場營運模式推行，以提供計劃靈活性及運作效率，降低運作成本。事隔兩年多，政府擬議的最新方案，據悉業界仍有意見，例如擔心罰則太高。環保署回應稱，會充分考慮業界意見、社會經濟狀况、回收業實際情况、回收網絡建立狀况和公眾接受程度等，以制定合適回收目標，並定期檢討，逐步提高目標，持續提升回收成效。

環團：國際主流回贈約1元

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，每個膠樽或紙包飲品盒回贈0.1元太低，與國際主流約1元有明顯距離，「拉脫維亞及斯洛伐克的人均生產值不及香港一半（2021年），當地按樽費亦設於0.1歐元（約0.8港元）」，多種飲品回收率在計劃一年內（2022年）已達70%。他又稱，政府以市場主導及以回收率作目標來牽動整個計劃，可體現生產者責任精神，但膠樽回收率首年只有三成是太低，若調升回贈金額，相信回收率可大幅提升至70%以上。

（城市保育）

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