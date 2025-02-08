「節約」醫管局財政 盧寵茂：即「不浪費」

盧寵茂昨被問及在撥款予醫管局時如何考慮應節約及繼續投放資源的部分，他說「節約是美德」，市民使用醫療服務時亦不應浪費，例如不浪費藥物，不應「拿多了回去無所謂，放在這裏，甚至扔了它，又或者約了門診不去」；他提及早前牙科街症便出現類似情况，屬浪費資源。

范鴻齡冀政府撥款「鬆手」

范鴻齡昨在團拜致辭時說，會配合政府政策，全面檢視開銷，重點研究如何進一步提升生產力。他笑言醫管局與香港普通家庭一樣，「開門七件事，我們是必須要有的」，希望盧寵茂在決定撥款時可「盡量鬆手」。

開支持續增 員工成本佔最多

醫管局在2023/24年度獲政府撥款891.94億元，醫管局年報顯示該年度總開支為973.93億元，當中「員工成本」佔最多，共624.14億元（見圖）。對比過去5年醫管局開支數據，總開支持續增加，「員工成本」佔比最大，其次為「其他營運開支」，另外近兩年「藥物」支出較往年有顯著升幅，4年間藥物開支增62％，至131億元。

另外，公立醫院系統管理檢討委員會早前提出31項改革建議，醫管局並成立「管治及架構改革委員會」落實。范鴻齡昨透露改革委員會本周一（3日）已第二次開會，重申會於6月前落實全部建議。