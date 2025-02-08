兒童醫院耳鼻喉科暫關 醫局致歉認不理想 料下半年恢復

【明報專訊】本報昨日報道，香港兒童醫院耳鼻喉科因人手問題暫時關閉，逾500病童需轉院。醫管局昨日表示，預計下半年逐步恢復服務。醫管局行政總裁高拔陞重申事件「不理想」，向受影響病人致歉。醫衛局長盧寵茂承認現時兒童耳鼻喉科服務分散在各聯網「不理想」，未來會整合服務。醫衛界立法會議員林哲玄稱曾接獲原在兒童醫院耳鼻喉科治療唇腭裂（俗稱「兔唇」）病人的相關投訴，指服務受影響需轉院，林認為醫管局應汲取教訓，針對「亞專科」等醫生較少的部門做好人手後備方案。
高拔陞未回應是否規劃不足
高拔陞昨出席醫管局新春團拜見記者時就事件致歉，稱由於短期人手流失而影響服務「不理想」，但目前流失情况已稍穩定，會透過不同途徑增聘醫護人手，目標在下半年恢復服務，強調專科部門停運期間，會確保不影響病人服務，並加強配套設施。他未正面回應是否因人手推算或規劃不足導致今次事件，稱類似兒童耳鼻喉科的亞專科本身醫生數量較少，個別人手流失便會影響服務。
高續稱，醫管局全力跟進《施政報告》提出的方向，讓兒童醫院更好發揮「兒童專科卓越醫療中心」功能，包括整合兒童心臟科、腦外科等服務，承諾盡力早於下半年前恢復耳鼻喉科服務。
盧寵茂：整合資源「做大做強」
盧寵茂表示今次事件反映亞專科醫療人手有限制，更應用好資源，現時兒童耳鼻喉科服務分散在7個醫院聯網，無論在培訓或人手安排方面皆不理想，今次事件亦可能在其他醫院發生，未來會在兒童醫院集中兒童專病的資源及人手培訓，尤其是兒童耳鼻喉科、兒童心臟科等亞專科，將兒童醫院「做大做強」。
林哲玄促做好亞專科人手規劃
林哲玄向本報稱，去年11月接獲投訴個案，病人原在兒童醫院耳鼻喉科接受「兔唇」治療。他引述投訴人稱，兒童醫院表示因耳鼻喉科服務暫停，無法繼續提供治療，僅寫了一封轉介信，着病人自行尋找其他公院治療，幸最後病人獲適切治療。林認為個案反映服務停止後安排不理想，至少應確保有其他醫院接收受，以保障病人權益。
今次暫停服務的兒童醫院耳鼻喉科原有一名副顧問醫生、一名駐院醫生及一名半職的顧問醫生，即2.5名醫生。林哲玄認為醫管局應汲取教訓，對於醫生少的專科部門，尤其是兒童耳鼻喉科這類亞專科，人手規劃上應有後備方案，並提前計劃擴張服務，以及加強培訓新醫生，「如果你部門真的只有這麼少人時，很難估計可持續性」。