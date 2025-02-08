兒童醫院耳鼻喉科暫關 醫局致歉認不理想 料下半年恢復

高拔陞未回應是否規劃不足

高拔陞昨出席醫管局新春團拜見記者時就事件致歉，稱由於短期人手流失而影響服務「不理想」，但目前流失情况已稍穩定，會透過不同途徑增聘醫護人手，目標在下半年恢復服務，強調專科部門停運期間，會確保不影響病人服務，並加強配套設施。他未正面回應是否因人手推算或規劃不足導致今次事件，稱類似兒童耳鼻喉科的亞專科本身醫生數量較少，個別人手流失便會影響服務。

高續稱，醫管局全力跟進《施政報告》提出的方向，讓兒童醫院更好發揮「兒童專科卓越醫療中心」功能，包括整合兒童心臟科、腦外科等服務，承諾盡力早於下半年前恢復耳鼻喉科服務。

盧寵茂：整合資源「做大做強」

盧寵茂表示今次事件反映亞專科醫療人手有限制，更應用好資源，現時兒童耳鼻喉科服務分散在7個醫院聯網，無論在培訓或人手安排方面皆不理想，今次事件亦可能在其他醫院發生，未來會在兒童醫院集中兒童專病的資源及人手培訓，尤其是兒童耳鼻喉科、兒童心臟科等亞專科，將兒童醫院「做大做強」。

林哲玄促做好亞專科人手規劃

林哲玄向本報稱，去年11月接獲投訴個案，病人原在兒童醫院耳鼻喉科接受「兔唇」治療。他引述投訴人稱，兒童醫院表示因耳鼻喉科服務暫停，無法繼續提供治療，僅寫了一封轉介信，着病人自行尋找其他公院治療，幸最後病人獲適切治療。林認為個案反映服務停止後安排不理想，至少應確保有其他醫院接收受，以保障病人權益。

今次暫停服務的兒童醫院耳鼻喉科原有一名副顧問醫生、一名駐院醫生及一名半職的顧問醫生，即2.5名醫生。林哲玄認為醫管局應汲取教訓，對於醫生少的專科部門，尤其是兒童耳鼻喉科這類亞專科，人手規劃上應有後備方案，並提前計劃擴張服務，以及加強培訓新醫生，「如果你部門真的只有這麼少人時，很難估計可持續性」。