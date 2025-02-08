中大醫院欠政府40億 爭再延3年還 已延兩年 月初稱已收支平衡

明報記者 鄭律銘

須獲財委會支持

立法會衛生事務委員會下周五（14日）討論中大醫院貸款安排，由於議程涉及財務建議，委員會將邀請立法會其他議員參與討論。

本報向中大醫院查詢是否爭取再延後3年還款、目標何時起償還政府貸款，以及目前有哪些計劃確保3年後具備足夠還款能力等；另向醫衛局查詢是否支持決定，兩者回覆均表示具體詳情將於立法會討論文件闡述，現時沒有補充。

田北辰：視財政狀况定支持否

身兼立法會衛生事務委員會及財委會委員的實政圓桌議員田北辰回覆本報稱，據政府前年向立法會提交文件的現金流預測，中大醫院若在當時未獲順延還款，連續10年現金結餘都會錄得虧蝕，順延5年後結餘為正數，並有持續增長，當時容許順延還款屬必要。至於今次應否容許在兩年延期後再延3年還款，田表示要視乎其最新財政狀况，以及還款後的現金結餘，這仍待政府公布討論文件才能判斷。

陳凱欣倡研加入條件

同為衛生事務委員會及財委會委員的議員陳凱欣表示，中大醫院投入服務時適逢新冠疫情，營運的確艱難，認為中大醫院若能向立法會提交再延遲3年還款的理據，以及將如何有信心能夠如期還款，「可以提供支援都盡力支援」。她表示，中大醫院與一般私院營運模式不同，以套餐式收費，有較高透明度，如因要即時還款而缺現金流，對香港的醫院服務亦有影響。

政府消息人士表示，中大醫院剛提交最新財務狀况，冀爭取餘下3年延長還款期；延長還款期間的貸款利息仍需計算，但可以提供公共醫療服務代替。

陳凱欣建議在延長3年的還款期內可再探討加入條件，讓中大醫院進一步與醫管局合作，例如現時醫管局只有兩類收費，持香港身分證者可獲補貼97%，非本地人要支付成本價，建議透過中大醫院提供第三類收費方案，讓未必可負擔私院、但可支付更多醫療費用者轉介至中大醫院，以減輪候時間。

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