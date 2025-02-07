《頭條新聞》案 通訊局申終審上訴許可遭拒

上訴庭：不涉重大法律觀點

根據《終院條例》，不服上訴庭判決而提出上訴的民事案件，如其上訴終院許可申請遭上訴法庭拒絕，申請人可在28日內以動議形式，向終院提出許可。

涉事《頭條新聞》節目諷刺警方取消巡邏制度和囤積口罩，上訴庭早前裁定通訊局沒處理市民關注警方調整巡邏的新聞是否事實，亦沒有考慮港台兩度邀約警方受訪，認為局方決定不合理。

通訊局申請上訴許可，要求終院釐清如何評估局方遵守核實責任（duty of verification），特別是在諷刺性或個人意見節目，如何釐定局方必須評估的事實內容，又如何考慮節目表達的一系列詮釋，而非基於一個「客觀」角度。上訴庭在判辭表示，早前已裁定局方評估方法有誤，此議題屬學術問題。

是否基於「社會地位」辱警

3官意見不同「關乎事實」

通訊局亦要求釐清局方如何履行《電視節目守則》責任，確保諷刺性節目反映充分廣泛意見，例如在節目製作過程中，是否着眼於發出訪問邀請的步驟，以及如何判斷節目包涵多方面觀點。上訴庭表示，局方沒有考慮港台邀約警方受訪是事實問題，與詮釋條文無關，不構成重大法律議題。

對於藝人王喜從垃圾桶冒出一幕是否基於「社會地位」辱警，上訴庭長潘兆初和副庭長關淑馨、法官區慶祥持不同看法。通訊局要求終院釐清定義，例如特定職業是否「社會地位」。上訴庭表示，3名法官對「社會地位」持不同意見，關乎事實問題，不涉及重大而廣泛重要性的法律觀點。上訴庭拒批上訴許可，通訊局須向港台工會和記協支付訟費。

【案件編號：CACV 579、584/21】