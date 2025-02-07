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專醫流失 兒童醫院耳鼻喉科暫關 逾500童需轉院 團體憂礙跨專科治療

【明報專訊】專治兒科奇難雜症的香港兒童醫院近月耳鼻喉科醫生流失嚴重，院方須向同聯網醫院借調人手，惟仍不足維持運作，須關閉耳鼻喉科。醫管局回覆本報時承認該院耳鼻喉科人手不足，去年11月起「暫時調整」服務，已停收新症和轉介原有病人至其他公院，逾500名兒童受影響，向病童及家長致歉。有公院耳鼻喉科專科醫生稱，專做兒童個案的醫生不多，流失小數目影響已很大。有病人權益代表說兒童醫院提供跨專科服務，憂慮停運個別專科影響全面治療。

明報記者 張逸羲 楊晨

去年11月起「暫時調整」

投訴稱同科醫生悉數離職

有原本在兒童醫院耳鼻喉科接受治療的罕見病童去年10月突被通知需轉院，最初更一度被拒接收，家屬質疑醫管局轉介安排混亂，過程令人難受和無奈（見另稿）。

2018年啟用的兒童醫院集中處理嚴重、複雜、不常見並需跨專科治理的兒科病症，以俗稱「兔唇」的唇顎裂為例，該院2019年起提供跨專科會診，包括口腔頜面外科、小兒外科和耳鼻喉科等。本報接獲投訴稱，該院耳鼻喉科醫生近月悉數離職，院方須向同屬九龍中醫院聯網的伊利沙伯醫院借調醫生，惟不足維持部門運作，須關閉該專科。

兒童醫院網站最新顯示，臨牀服務已移除耳鼻喉科，管治架構亦移除該專科的服務統籌醫生。翻查資料，兒童醫院開院至今已多次出現人手不足和流失問題，例如開院前3個月仍欠約百名員工，包括21名醫生；2021年兒童深切治療部曾出現護士離職潮，17名心臟科護士中至少5人請辭。

醫局：人手改善後恢復服務

醫管局回覆本報時承認，兒童醫院耳鼻喉科原有3名醫生，包括副顧問、駐院和半職顧問醫生，由於離職及個人健康等原因導致人手不足，耳鼻喉科服務去年11月起暫時調整。局方稱兒童醫院早前已停收耳鼻喉專科門診新症，並陸續轉介已預約診期病人至其他公院，有逾500名病人已改約其他公院，包括耳鼻喉科疾病患者，以及屬其他專科而同時有耳鼻喉問題者。

醫管局稱若兒童醫院住院病人需要緊急手術或醫療程序，會由九龍中醫院聯網耳鼻喉科統籌，正積極協調過渡措施，安排中央招聘具經驗的耳鼻喉科醫生至九龍中聯網。局方就病童及家長不便及憂慮致歉，期望在人手改善後，逐步在兒童醫院提供耳鼻喉科服務。

業界稱專治兒童專醫少

流失數人影響已很大

有公院耳鼻喉科專科醫生說，雖然該專科所有醫生在受訓時都會涉獵小兒耳鼻喉科，但專做兒童個案的醫生不多，尤其在公營體系，故流失小數目已影響很大，未必能從其他公院借調醫生解決。

香港罕見病聯盟會長曾建平表示，大部分罕見病童會在兒童醫院治療及跟進，認為該院耳鼻喉科醫生人手不足問題短時間難解決，醫管局應做好轉介協調，包括避免更改覆診時間等，盡量減少對病人的影響。

彭鴻昌：人力推算未細分專科

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌說，公院因人手不足而暫停整個專科罕見，且兒童醫院病人或需跨專科治療，憂慮關閉一個專科會影響病人接受全面醫療服務。他說本港醫生人手一直短缺，其他醫院未必能立即借調，相信最快要等到7月有新一批實習和駐院醫生，其他醫院耳鼻喉科人手較鬆動時，才能調配。

彭亦提到，現時政府醫療人力推算未具體計算不同專科需求，亦較難精準預估，但強調兒童醫院集中處理複雜兒科個案，應提前規劃人手，包括調派其他醫院醫生、提前培訓較專門的醫生等，避免再出現今次情况。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕耳鼻喉科 醫管局 香港兒童醫院 兒童醫院

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