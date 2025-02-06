特朗普：不急與習通話 外媒：華擬查蘋果英特爾

被問中國反制 特：沒關係

中方：現需平等互尊重的對話

特朗普發言人日前宣布，特朗普將在本周內與習近平通話，美國政治新聞網站Politico消息，白宮高級貿易顧問納瓦洛亦放話特習通話將在周二進行。不過特朗普當天在白宮回應稱「沒有」，表示會在合適時機與習近平談，還說「我不着急」。被問到中國反制行動，他說「沒有關係」。《華爾街日報》引述美國官員稱，由於中國已對美國關稅措施採報復行動，兩國元首當天不會通話。

中國外交部發言人林劍昨日回應稱，中美元首1月17日通話時，中方已闡明原則立場，雙方已就開展互利合作達成原則共識。「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話。」

國家市場監管總局周二宣布調查美國Google公司，外媒引述消息報道，中國正考慮調查美國蘋果公司和英特爾公司，為中美關稅談判爭取籌碼。

英國《金融時報》引述知情者稱，中國去年12月宣布對晶片製造商Nvidia（輝達/英偉達）展開類似的反壟斷調查，目前也正在考慮對英特爾展開新的調查；知情者補充，尚不清楚調查性質，調查是否啟動也可能受中美關係影響。報道並稱，中方針對Google的調查，重點集中該公司的安卓（Android）作業系統，以及對使用該系統的內地手機製造商造成的損害。

彭博：擬查蘋果App Store收佣

另外彭博社引述消息報道，中國正準備調查蘋果公司，涉及該公司對應用程式（App）收入收取高達30%佣金，以及禁止第三方應用商店和支付服務的做法；反壟斷監管機構的官員去年起一直與蘋果公司高管溝通。

央視旗下新媒體「玉淵譚天」周二發文稱，中國可能根據美國的措施，動態調整反制措施。文章提到，此次中國對原產於美國的煤炭、液化天然氣、原油、農業機械、大排量汽車等加關稅，這都是美國的相對優勢產業，加徵關稅會使其在中國競爭力大幅下降；並稱反制措施體現出中國對「特朗普2.0」做了全面、成熟的研判，從而及時、精準反擊。