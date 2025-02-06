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美郵政：正建華關稅高效徵收機制 中方敦促停將經貿問題政治化

【明報專訊】美國郵政（USPS）在12小時內，宣布暫停接收來自中國內地和香港的包裹，其後即宣布繼續接收，但做法已有可能暫時阻止或延遲Temu、Shein等中國電商平台的包裹進入美國。USPS周三早上在宣布恢復收件的聲明中表示，正與美國海關與邊境保護局（CBP）合作建立新的中國關稅高效徵收機制，以確保對包裹配送的影響降至最小。中方昨日敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化。

未答停收包裹是否關撤「小額豁免」

路透社昨報道，USPS未回應其停收包裹決定是否與特朗普政府終止中國的「小額豁免」政策有關。USPS「收回成命」繼續收件，同樣無解釋原因。

美國去年每天進口近400萬件小額包裹，其中大部分來自中國。美國國會中國問題委員會2023年6月一份報告指出，Temu和Shein的小額包裹可能共佔全部小額免稅包裹的30%以上。

專家認為，USPS倘真暫停收件勢會提高賣家成本，並轉嫁美國消費者。另有分析指出，由於近年許多企業不再依賴USPS作國際運輸，因此限制效果或不如往日。根據美國政府問責署去年報告，USPS每年的國際入境郵件量從2017年的逾6億件，降至2022年不到2億件，跌幅近七成。隨着USPS運費上漲，UPS、FedEx等私營運輸公司吸收大量市場分額。

報道指美擬列Temu及Shein「強迫勞動」

「小額豁免」條款一直是中國電商拓展美國市場的重要工具，但華盛頓認為成為漏洞，允許中國電商向美國運送大量小包裹，從亞馬遜等競爭對手中獲得優勢。也有批評者稱，來自中國的大量包裹難以追蹤，可能包含非法或危險物品，包括芬太尼等非法藥物。

Temu和Shein還可能面臨美國另一招針對：美國新聞網站Semafor周二引述消息報道，美國正商討是否將Temu和Shein列入國土安全部「強迫勞動」清單。

歐盟擬徵電商處理費 正調查Shein

另外，歐盟委員會周三宣布尋求對電子商務進口商品徵收處理費，以應對湧入歐盟的「有害」產品激增。根據委員會的數據，約90%受影響包裹來自中國，其中許多由Shein和Temu銷售。歐盟委員會確認已對Shein展開調查，因其涉嫌未遵守歐盟消費者保護規則。歐盟並呼籲加快落實取消150歐元以下包裹關稅豁免等政策，稱行動與USPS停收中國內地與香港包裹「並未協調」。

（路透社/彭博社/華盛頓郵報/CBS）

相關字詞﹕關稅戰 小額豁免 中美貿易戰 美國郵政（USPS）

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