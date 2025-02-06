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美郵政停收港內地包裹 半日復常 付貨人委會：需觀望會否以行政手段阻進口

【明報專訊】美國於當地時間周二（4日）起對華加徵10%關稅，涵蓋來自本港的產品，小額包裹亦不再獲關稅豁免，市民郵寄包裹往美國同樣要報關。美國郵政（USPS）同日宣布暫停接收來自中國內地及香港的包裹，惟維持半日即宣布繼續接收。立法會進出口界議員黃英豪稱加徵關稅的影響可控，謂不少廠商已在內地以外設廠；香港付貨人委員會主席林宣武則提醒，需觀望美國會否以行政手段阻撓內地貨品進口。

撤「小額豁免」 寄包裹須報關

美國對本港產品加徵額外關稅，根據美國政府公告，價值800美元（約6240港元）或以下的包裹不再獲得「小額豁免」（"de minimis" exemption），須繳付關稅，隨身個人物品、人道物資等除外（見表）。

美國海關與邊境保護局表示，將要求所有來自中國的郵遞貨物正式報關，否則不會放行，即市民郵寄或經速遞公司寄送包裹到美國，都要報關。香港郵政昨稱，「正式報關」一向只適用於商業貨運，須透過報關代理提交所需文件和繳納關稅。

3速遞公司如常 DHL職員：或多需兩三日

記者昨日到DHL中環門市查詢，職員建議顧客報關時詳列包裹內的物品、數量、價值和運送原因，並表示因應美國海關清關，送遞時間可能增加兩至三個工作天，並預計收件人須繳付關稅，各州份實際稅款或有不同。

美國郵政於本港時間昨早宣布，暫停接收來自中國內地及香港的包裹，香港郵政隨即停收寄往美國的包裹，3間主要速遞公司DHL、FedEx及UPS則如常提供送遞往美國的服務。至昨晚美國郵政再宣布，於當地時間周三（5日）起恢復接收內地及香港包裹，香港郵政至截稿前未有最新安排。

林宣武稱幸續收 否則勢衝擊電商平台

林宣武認為，加徵關稅影響不大，指內地產品價格低廉，計及關稅仍有一定競爭力。對於美國一度停收內地及本港包裹，他稱目前電子商貿平台約一成貨品經郵遞出口，以低價商品為主，若改用速遞公司的服務成本至少增加一倍，幸美方撤銷決定，否則勢衝擊電商平台。不過林宣武提醒，需留意美國會否以行政手段阻撓內地及本港貨品進口，包括判斷貨品價格不合理地過低、扣查貨品及補收相關稅款。

議員：加稅影響可控 廠商早多地設廠

總商會批「試探」擾民

黃英豪亦表示額外關稅的影響可控，稱不少廠商已採用「中國加一」模式，在東南亞及墨西哥等地設廠，部分大型電子商貿平台也在美國設倉庫，加徵關稅前在當地已有一定庫存，但承認對小型廠商影響較大。他說，部分廠商正觀望美國與墨西哥的談判，一旦華府對墨西哥加徵關稅，原本轉移至當地的廠商就要再覓出路。

選委界別議員陳仲尼預期，廠商將加快轉移生產線，又批評華府舉措影響普羅市民，日後郵寄包裹到美國須繳付關稅及完成繁複報關程序。

香港總商會總裁楊偉添認為，美方停收本港包裹屬試探，「尋找一些籌碼，但又不是不能生存」，指有關做法擾民，且增加企業營運成本。他指出，跨境電商在中美貿易逆差佔比很低，美國針對電商平台根本不能追回逆差。

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相關字詞﹕美國郵政（USPS） 包裹 特朗普 中美貿易戰 關稅戰

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