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2‧18聯國安理會 傅聰：王毅晤魯比奧好時機

【明報專訊】中國是2月聯合國安理會輪值主席。中國常駐聯合國代表傅聰3日在紐約聯合國總部舉行的記者會表示，中國外長王毅將於18日主持安理會一場主題為「全球治理」的高級別公開辯論會，屆時將是王毅與美國國務卿魯比奧會見的好時機。他強調雙方能夠採取建設性、專業方式來展開在聯合國的工作，「這事關重大」。

DeepSeek轟動 「技術遏制無法奏效」

中新社報道，傅聰批評美國對中國輸美產品加徵10%關稅，違反世界貿易組織規則，中方對此堅決反對。他表示中國為美國應對芬太尼問題提供了支持，美方應客觀、理性看待和處理自身問題，減少國內毒品需求，而不是將問題歸咎於別國。

央視報道，被問到中企深度求索（DeepSeek）及中美人工智能合作問題時，傅聰回應：「永遠不要低估中國科研人員的聰明才智。DeepSeek引發全球轟動和一些人的焦慮恐慌，說明技術遏制和技術限制無法奏效，這是全世界、特別是美國需要學習的一課。」他又質疑道：「從華為到TikTok，再到DeepSeek，美國還想禁多少？」

魯比奧早前訪問巴拿馬，要求該國官員與中國保持距離。傅聰表示，中方沒有參與運河的管理運營，從不插手運河事務，一貫尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河的永久中立地位。他說共建「一帶一路」是一項經濟合作倡議，美國對「一帶一路」合作的抹黑完全沒有道理。

稱從不插手運河 美抹黑「帶路」無理

中國駐巴拿馬大使徐學淵3日在《巴拿馬星報》發表文章，指摘美國代表團的訪問是一場破壞巴拿馬主權的「熱帶風暴」，美國才是運河穩定的真正威脅，「歷史上，運河唯一一次被關閉不是因為其他國家，而是美國的入侵」。

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