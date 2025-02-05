加墨獲暫緩關稅 彭博：屢藉威嚇談判惹「紙老虎」質疑

【明報專訊】美國總統特朗普向三大貿易伙伴新徵關稅周二（4日）生效前夕，他周一與墨西哥總統欣鮑姆及加拿大總理杜魯多通電話後，宣布押後向加墨兩國貨品開徵25%關稅的措施一個月，加墨領導人則分別答應增派一萬名部隊人員到邊境打擊芬太尼等毒品流入美國，令中北美貿易戰暫緩。「特朗普2.0」上台半個月內一再使出「先徵稅後談判」策略，彭博社評論文章認為其策略可能只是虛張聲勢的「紙老虎」。
兩國允增守邊境 加任命「芬太尼沙皇」
杜魯多表示，與特朗普進行了「良好的通話」，加拿大正實施一項耗資13億加元（約70億港元）的邊境計劃，用新的直升機、技術和人員加強邊防，近一萬名前線人員將繼續致力保護邊境。杜魯多還許下新承諾，任命一名「芬太尼沙皇」，將販毒集團列為恐怖分子，確保全天候監控邊境，並成立兩個聯合部隊打擊有組織犯罪、芬太尼和洗錢活動。
欣鮑姆同日較早前與特朗普通話45分鐘，承諾增派一萬名國民警衛隊員到美墨邊境，以攔截芬太尼和其他毒品流入美國。欣鮑姆表示，特朗普還提及兩國貿易逆差，她強調這是作為貿易伙伴的結果，「無論如何，這是繼續與中國和全球其他地區保持競爭的最佳方式」。2019年，墨西哥政府曾同意向其北部邊境派兵1.5萬，以避免「特朗普政府1.0」徵關稅。
白宮：倘墨未減輕危機 會採必要措施
儘管關稅令暫緩，但白宮周一晚表示，倘非法移民和毒品危機惡化，而墨西哥未能採取足夠措施減輕危機，特朗普就會採取必要措施解決問題。
彭博社評論文章指出，特朗普押後對加墨徵稅計劃，一如早前以加稅迫使哥倫比亞接收遭遣返非法移民的做法，當各國承諾適度調整，特朗普就會暫時收手；此舉再次令人質疑特朗普的關稅威脅，可能只是虛張聲勢的「紙老虎」。文章認為，特朗普推遲徵關稅，令人加深他在貿易問題上猶豫不決的印象，並只是利用關稅作為談判策略。