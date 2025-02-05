加墨獲暫緩關稅 彭博：屢藉威嚇談判惹「紙老虎」質疑

兩國允增守邊境 加任命「芬太尼沙皇」

杜魯多表示，與特朗普進行了「良好的通話」，加拿大正實施一項耗資13億加元（約70億港元）的邊境計劃，用新的直升機、技術和人員加強邊防，近一萬名前線人員將繼續致力保護邊境。杜魯多還許下新承諾，任命一名「芬太尼沙皇」，將販毒集團列為恐怖分子，確保全天候監控邊境，並成立兩個聯合部隊打擊有組織犯罪、芬太尼和洗錢活動。

欣鮑姆同日較早前與特朗普通話45分鐘，承諾增派一萬名國民警衛隊員到美墨邊境，以攔截芬太尼和其他毒品流入美國。欣鮑姆表示，特朗普還提及兩國貿易逆差，她強調這是作為貿易伙伴的結果，「無論如何，這是繼續與中國和全球其他地區保持競爭的最佳方式」。2019年，墨西哥政府曾同意向其北部邊境派兵1.5萬，以避免「特朗普政府1.0」徵關稅。

白宮：倘墨未減輕危機 會採必要措施

儘管關稅令暫緩，但白宮周一晚表示，倘非法移民和毒品危機惡化，而墨西哥未能採取足夠措施減輕危機，特朗普就會採取必要措施解決問題。

彭博社評論文章指出，特朗普押後對加墨徵稅計劃，一如早前以加稅迫使哥倫比亞接收遭遣返非法移民的做法，當各國承諾適度調整，特朗普就會暫時收手；此舉再次令人質疑特朗普的關稅威脅，可能只是虛張聲勢的「紙老虎」。文章認為，特朗普推遲徵關稅，令人加深他在貿易問題上猶豫不決的印象，並只是利用關稅作為談判策略。

（BBC/金融時報/彭博社）