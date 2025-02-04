港人東京旅遊區打工 稱兩月三成同事中招請假

稱街頭多人咳 未見搶口罩藥物

在日港人黃小姐向本報表示，以她任職的零售連鎖店為例，店位於旅遊旺區，約有70名員工，由去年12月初至今已有20名員工因染流感請假；該店上月初亦有因應當地流感情况提醒員工上班時戴口罩。不過，她以店舖為例，稱未見當地出現口罩或流感藥搶購潮，該店口罩及藥物存貨充足，公司未有特意入貨。

黃提到，近兩個月在新宿、淺草及池袋等旅遊區街頭有不少人出現咳嗽、流鼻水等病徵，「每行幾步路就有人咳」，當中僅少數人有戴口罩。

東瀛遊70團在日 無人因染疫求醫

東瀛遊執行董事禤國全稱，公司現約有60至70團在日本，暫無團友因在當地染上流感而需求醫，亦無團友擔心感染而退團；他已提醒團友注意個人衛生，在人多地方戴口罩。

若港人不幸在日「中招」，可瀏覽日本國家旅遊局網頁「身體不適之時應急指南」頁面，在「醫療機構搜尋器」按地區、語言及醫療科目等尋找合適醫療機構。頁面提供到醫院掛號至付款流程，用家亦可透過中日對照「手指會話卡」向醫生表達病情。官方提醒，如已購附帶醫療直付服務的海外旅行保險毋須付款，詳情須向保險公司查詢。

保險業聯會稱，旅遊保險保障受保人在旅途中因意外或疾病而需治療的費用，包括門診、住院醫療等，若受保人回港後於期限（如90日）內需就同一病就醫，仍受保障。聯會稱旅保通常提供24小時緊急支援服務，如受保人需緊急醫療撤離或送返港，保單會提供保障，但須由保險公司派專人決定是否適用，及與主診醫生商討，因應病况決定，提醒投保人一定要帶備保險公司24小時緊急支援服務電話號碼旁身。