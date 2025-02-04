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日甲流高峰過 專家料乙流掀下波 梁子超籲高危群組外遊前兩周打針

【明報專訊】台灣藝人徐熙媛在日本旅遊途中因流感併發肺炎後離世。日本正爆發甲型H1N1流感，厚生勞動省推算去年9月至今累計逾950萬人受感染，疫情近期回落，惟當地專家預告乙型流感或將取代甲流引發下一高峰。有本港呼吸系統科專科醫生稱，外遊時生病可因不諳當地醫療系統而延誤求醫，建議長期病人出行前評估身體狀况和了解求診途徑，提早接種疫苗。

倡事前評估身體 了解求診途徑

日本於上月6至12日平均每間定點監測醫療機構呈報35.02宗流感樣疾病個案，連續4周超過30宗警報水平，最新於上月20至26日回落至11.06宗。日本放送協會（NHK）報道，日本感染症學會流感委員會委員長石田直稱，當地流感患者從歷史最高水平急速下降，但H1N1流感或會被乙流取代，未來乙流個案可能增加。

本港衛生防護中心總監徐樂堅稱，內地、日本、韓國和歐美等多個北半球地區流感活躍度持續上升或維持高水平，提醒市民外遊前留意當地情况，做好個人保護包括盡早打針；若現呼吸道感染病徵，即使徵狀輕微亦應盡早求診。

除日本外，本港、台灣、歐美等地區正爆發H1N1，呼吸系統科專科醫生梁子超向本報說，甲流爆發一般較乙流嚴重，一老一幼、長期病患者受感染可現重症，而今次H1N1病毒抗原漂移較少，本季採用的三價和四價流感疫苗均匹配、效用好，建議高危群組盡快打針，出遊前提早最少兩周接種，並考慮注射肺炎鏈球菌疫苗。

梁子超說，外遊期間生病可因不熟悉當地醫療系統而延誤就醫，建議長期病患者旅行前評估身體狀况，倘病情控制欠佳或有其他毛病，應再三考慮是否出行。他建議先了解當地求診途徑、買旅遊保險，免到人多地方，若前往應戴口罩、做好手部衛生。

五旬婦大阪染甲流甲鏈 留醫ICU

香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜稱，近期流感求診者數目上升，部分曾外遊，包括一名健康良好的50多歲女子由大阪返港，感染甲流和甲型鏈球菌併發肺炎，返港前一兩天發病，回港後惡化須留醫深切治療部（ICU）並用高濃度氧氣。他稱市民遊日生病時習慣買成藥，但只能紓緩病情，籲高風險群組盡快求醫。

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