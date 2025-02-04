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流感併肺炎 大S魂斷日本終年48 有癲癇心臟病史 醫生：長期病者重症風險增

【明報專訊】日本和台灣等地正爆發甲型流感，有癲癇和心臟病史的台灣藝人徐熙媛（大S）遊日期間因流感併發肺炎，前日（2日）離世，終年48歲，遺體昨日火化後將由家人送返台灣安葬，其死訊震驚兩岸社會及演藝圈。本港18至49歲成人感染流感死亡個案不多，本流感季節截至上周一佔所有年齡層約4.1%；有醫生稱長期病患者染流感會增加重症風險，須留意發燒不退、胸口痛和濃痰等肺炎警號。

前晚有網民不開名暗示徐熙媛離世消息，藝人徐熙娣（小S）昨晨透過經理人確認胞姊死訊，稱「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們」。小S說，感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴。

近年淡出演藝圈的徐熙媛，最後公開露面是上月25日與韓籍丈夫具俊曄出席「綜藝教父」王偉忠長女王羚的歸寧家宴。昨日港台等演藝界紛紛致哀。

有指出發前已不適 5日內急轉差

據台媒報道，徐熙媛在大年初一（1月29日）赴日，出發前已不適。內地社交平台「小紅書」有聲稱「S家導遊」透露，徐抵日當天已咳嗽、氣喘，30日起在箱根旅館休息，翌日惡化送院，同晚出院，2月1日在東京醫院求醫確診甲流，半夜病情急轉直下送院搶救，前日上午不治。據報，大S彌留時，其與前夫汪小菲所生的一對子女、母親、丈夫、小S與丈夫許雅鈞均陪伴在側。

徐熙媛於17歲出道，與徐熙娣以「S.O.S」名義發行唱片，及後兩姊妹以「ASOS」名義轉戰主持界，曾主持綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》和《娛樂百分百》。身兼歌影視的她於2001年伙拍男子組合F4拍攝偶像劇《流星花園》，飾演「杉菜」一角而在亞洲走紅。

港18至49歲死亡個案佔4.1%

上月至少199宗成人重症或病歿

徐熙媛生前兩度流產並有癲癇病史，心臟有二尖瓣脫垂症。港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅向本報稱，倘心臟病情惡化例如出現二尖瓣倒流，感染流感引致嚴重併發症和死亡風險較大，而心臟病、糖尿病、慢性肺病等都是高危因素。香港感染及傳染病醫學會會長林緯遜說，癲癇及二尖瓣脫垂未必引致抵抗力弱，但仍屬慢病，難免增重症風險。

本港上月初踏入流感季節，衛生防護中心總監徐樂堅稱首4周暫錄199宗成人嚴重或死亡個案，多於上一流感季節同期的127宗，逾七成無打針，而122宗死亡個案中，近九成人滿65歲；另暫錄9宗兒童嚴重個案。截至上周一（1月27日）數據顯示，18至49歲嚴重和死亡個案分別佔所有年齡層約11%和4.1%。

林緯遜：肺炎為成人最常見嚴重併發

最理想發病48小時內服藥

林緯遜稱肺炎是18至49歲成人感染流感最常見嚴重併發症，病毒會削弱呼吸系統，令細菌有機可乘引致炎症。他稱最理想是發病48小時內服用抗病毒藥，愈早愈好，高危群組倘現病徵應盡快求醫；若發燒逾兩天不退，或出現呼吸困難、胸口痛、濃痰，便有可能出現肺炎。衛生防護中心昨稱多個北半球地區流感活躍，提醒市民外遊前留意目的地流感情况，盡早接種疫苗（見另稿）。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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