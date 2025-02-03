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議員倡分類訂資助 主辦亦要出錢

【明報專訊】政府正檢討「M」品牌制度，民建聯立法會議員鄭泳舜建議，將「M」品牌活動按規模、觀眾人數等分類，訂定相應資助額，資助大型活動同時支持相對小型的國際賽事。身兼大型體育活動事務委員會副主席的他並表示，「M」品牌將加強協助主辦方到海外宣傳，並考慮就賽事吸引旅客方面增加指標。

原定去年完成檢討 局方：正總結經驗

「M」品牌檢討原定去年第三季完成，結果至今尚未出爐。文體旅局回覆查詢稱，正總結過去一年多「M」品牌優化措施的推行經驗及成效，稍後公布完善計劃詳情。鄭泳舜表示，檢討細節有待當局公布，料方向包括加強支援主辦單位，例如宣傳上協助聯繫海外機構合作推廣，又稱以往「M」品牌活動在吸引遊客參與方面欠清晰指標，日後可能增加相關要求。

鄭泳舜又個人建議，指近年「M」品牌活動每年達20個，「可能到日後30個、40個，不可以每個都去到（資助）上限」。他又提出根據賽事規模、入場人數、獲贊助額等，將賽事及對應的資助分類，如分為「大、中、小」三級。他稱一些規模較小的賽事，申請「M」品牌旨在獲政府認證和支持，期望日後亦能扶持這類賽事，但提供的資助會少過大型活動。被問到是否主要針對新興運動，他沒明確回應，強調將賽事分類後門檻也不能過低，「一定要是一個世界賽事，我覺得是入門要求」。

新民黨立法會議員何敬康則建議日後應要求主辦方投入一定資金，例如按政府資助額投資相應金額，避免主辦單位依賴資助和「亂來」，「當主辦方都有一定資金門檻，相信製作盛事的深度和認真度都會提高，他們會盡量希望投資回本，將盛事吸引力盡量提高」。

相關字詞﹕大型體育活動事務委員會 盛事經濟 鄭泳舜 M品牌

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