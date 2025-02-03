2023年放寬資助限制 本年度批逾2.3億新高

政府為吸引更多大型體育盛事落戶香港，在2023年增加「M」品牌活動資助上限、取消申請者每年舉辦活動的限額、容許私人機構申請等。根據文體旅局數字，新措施下「M」品牌資助額急升，本年度截至去年12月初，已批出2.323億元資助，按年增加近兩成，並相當於「M」品牌自2004年成立至2021年批出的撥款總額。截至同期的「M」品牌活動數目則有18個，與前一年度相同，計及之後舉辦的賽事，將創歷來新高。

賽事入場人數差異大

鄭泳舜：除了盛事也要支持體育發展

不過，各賽事入場人數差異大，根據文體旅局提供的數字，本年度觀眾最多的賽事為世界女排聯賽香港站，達14萬人，花劍世界盃香港站入場人數最少，只有約2700人。部分活動的入場人數仍待主辦單位向政府提交資料，當局尚未提供。根據「M」品牌審批準則，獲認可的大型體育活動必須是世界錦標賽、洲際錦標賽、世界盃或世界巡迴賽等，並可推動體育發展，未列明入場人數標準；至於表演賽或邀請賽，入場觀眾人數設有門檻，並必須有世界級運動員或隊伍參與。

鄭泳舜認為，各項賽事背景和性質不同，就入場人數最少的花劍世界盃香港站，他說本港因為原有主辦地棄辦才接辦，因此籌備和宣傳時間趕急，又舉例三項鐵人世界盃觀眾少，但賽事在三鐵界內知名，運動員在維港作賽亦有助向海外宣傳。他稱即使是精英賽事，仍希望有一定觀眾群，料日後或制訂相關指標。

劉永松：運動攀登匹克球有潛力

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松說，部分新賽事反應慘淡，建議日後謹慎挑選，訂定重要審批原則，包括該運動是否為港人認識、有否明星效應、是否奧運項目等。他舉例，運動攀登及「匹克球」的規則簡單、容易觀賞，近年在全球興起，有潛力作為「M」品牌新項目。