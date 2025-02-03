明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

要聞

2023年放寬資助限制 本年度批逾2.3億新高

【明報專訊】政府前年放寬「M」品牌資助限制，並增加資助額上限，2024/25年度截至去年12月初，已批出2.323億元資助（見表），是歷年最多，整體活動數目同樣創新高。不過，各活動入場人數差異大，有賽事入場人數逾10萬，觀眾最少的賽事僅數千人。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜認為不應一概而論，強調委員會的宗旨除了舉辦大型體育盛事，也要支持體育發展，需取得平衡。

政府為吸引更多大型體育盛事落戶香港，在2023年增加「M」品牌活動資助上限、取消申請者每年舉辦活動的限額、容許私人機構申請等。根據文體旅局數字，新措施下「M」品牌資助額急升，本年度截至去年12月初，已批出2.323億元資助，按年增加近兩成，並相當於「M」品牌自2004年成立至2021年批出的撥款總額。截至同期的「M」品牌活動數目則有18個，與前一年度相同，計及之後舉辦的賽事，將創歷來新高。

賽事入場人數差異大

鄭泳舜：除了盛事也要支持體育發展

不過，各賽事入場人數差異大，根據文體旅局提供的數字，本年度觀眾最多的賽事為世界女排聯賽香港站，達14萬人，花劍世界盃香港站入場人數最少，只有約2700人。部分活動的入場人數仍待主辦單位向政府提交資料，當局尚未提供。根據「M」品牌審批準則，獲認可的大型體育活動必須是世界錦標賽、洲際錦標賽、世界盃或世界巡迴賽等，並可推動體育發展，未列明入場人數標準；至於表演賽或邀請賽，入場觀眾人數設有門檻，並必須有世界級運動員或隊伍參與。

鄭泳舜認為，各項賽事背景和性質不同，就入場人數最少的花劍世界盃香港站，他說本港因為原有主辦地棄辦才接辦，因此籌備和宣傳時間趕急，又舉例三項鐵人世界盃觀眾少，但賽事在三鐵界內知名，運動員在維港作賽亦有助向海外宣傳。他稱即使是精英賽事，仍希望有一定觀眾群，料日後或制訂相關指標。

劉永松：運動攀登匹克球有潛力

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松說，部分新賽事反應慘淡，建議日後謹慎挑選，訂定重要審批原則，包括該運動是否為港人認識、有否明星效應、是否奧運項目等。他舉例，運動攀登及「匹克球」的規則簡單、容易觀賞，近年在全球興起，有潛力作為「M」品牌新項目。

相關字詞﹕世界女排聯賽 盛事經濟 大型體育活動事務委員會 M品牌

上 / 下一篇新聞