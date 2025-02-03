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M品牌6年4表演賽 3場客遜預期 學者：非競賽難吸觀眾 鄭泳舜：不達標難再獲資助

【明報專訊】政府推動「盛事經濟」，當中有「M」品牌計劃資助體育賽事，該計劃在2019年起涵蓋表演性質賽事，過去6年僅4場表演賽或邀請賽獲資助，而這類獲公帑資助項目入場人數亦不如預期，4場賽事中，3場遜於主辦方申請時的目標，其中一場實際門票銷量更未達計劃門檻，要扣減資助。大型體育活動事務委員會副主席鄭泳舜表示，委員會審批時有把關，倘活動不達標日後難獲資助，至於日後應否收緊資助要求，他稱不宜「勒得太緊」。有學者則指表演賽本身吸引力小，倡檢討表演賽定位，集中引入新興項目「試水溫」。

明報記者 鄭啟智

認可及資助大型體育活動的「M」品牌在2019年擴闊資助範疇，至2024年共6年間，逾50項「M」品牌活動當中，4場屬表演賽或邀請賽（見表）。國際邁阿密去年訪港發生美斯失場風波，本身亦為「M」品牌表演賽，主辦方事後放棄資助。

一場售票未達門檻 要扣資助

文體旅局就「M」品牌資助計劃作檢討，原定去年第三季完成，至今尚未公布檢討結果（見另稿）。觀眾人數屬「M」品牌表演賽的資助門檻，當局設績效指標（KPI），於足球場的賽事需有1.5萬購票觀眾，在其他場地要有逾8000人，倘未達門檻要扣減資助，申請時要提交預計入場人數。文體旅局回覆查詢表示，4場表演賽或邀請賽當中，有一場的購票觀眾未達資助門檻，要扣減資助，但沒交代賽事名稱。翻查資料，去年「傑志對馬體會」足球賽有1.3萬人購票入場，低於門檻亦少於賽前預期。傑志沒確認有否被扣減資助。根據規定，倘購票觀眾未及門檻但達到門檻人數的八成，需扣一成資助。

據文體旅局提供數字，共有3場表演賽或邀請賽的實際入場人數未達到主辦方賽前目標，除「傑志對馬體會」外，還包括2019年「傑志對曼城」足球賽及2022年「香港網球國際挑戰賽」，後兩者購票觀眾符合門檻。文體旅局表示，當局會透過現場視察等監察及評估活動安排，再決定最終資助額，保障公帑運用。

足總：難每次都有頂級球隊球星

足總會長貝鈞奇承認部分表演賽入場人數不算理想，稱市場反應一向難預料，並稱入座率主要取決於出賽陣容，但難以要求每次都有頂級球隊和球星訪港。「當然不能說是浪費（資助），起碼辦了一個盛事，至少可以吸引兩三萬球迷。這幾年沒什麼球隊來，（新冠）疫情後如果有球隊來我們都歡迎。當然未來要考慮，是否在審批方面更嚴謹。」

傑志解釋，足球賽入座率受不同因素影響，估算入場人數的用途之一是確保人手和資源充足，以應付突發情况。網球總會至截稿前未回覆查詢。

劉永松倡檢討表演賽定位

浸大體育、運動及健康學系教授劉永松則認為情况不理想，「4個裏面有3個不達標，這個買手如果在公司，就被炒了啦」。他稱部分主辦單位考慮欠周詳，如「傑志對馬體會」賽事適逢巴黎奧運，且美斯事件發生不久，但他強調根本原因在於表演賽欠競爭性，賽事不刺激，難吸引觀眾。「NBA明星賽每個人都不防守，打150分出來。你不會看到埋身肉搏的，怎會跟你肉搏呢？」

歷來「M」品牌表演賽均是主流運動賽事，劉永松倡檢視定位，已廣受歡迎的運動像足球，應重點爭取舉辦重量級正規賽如亞洲盃，表演賽則降低入場人數門檻，主力引入新興運動，提供階梯予它們走入主流。

鄭泳舜認為，過去表演賽整體而言成功，帶來盛事效應，他說主辦單位事後要解釋入座率為何不達標，他認為受天氣、宣傳等多項因素影響。他強調委員會審批時會根據主辦單位經驗、活動內容、宣傳計劃等，評估入場人數能否達標，倘沒信心就不會批准；若活動不達標，「未必會在第二個年度繼續支持它」。

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