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大除夕至初三旅客升6% 非內地者增16%

【明報專訊】春節旅客訪港數字上升。旅發局總幹事程鼎一表示，年廿九至年初三（1月28至31日）期間約68萬人次旅客訪港，按年同期增6%，內地旅客及非內地旅客均較去年同期錄得升幅，情况令人鼓舞。政務司長陳國基認為農曆新年期間市面興旺，跨境交通安排暢順，會按今次經驗在未來作類似安排。

程鼎一昨於商台《政經星期六》表示，大除夕至年初三約68萬旅客人次訪港，其中內地旅客56.4萬人次，較去年同期多約4%；非內地旅客11.4萬人次，較去年增逾16%。

程續說，內地新年假期長達8日，加上不少內地人會選擇在家鄉拜年後才旅遊，相信未來數日陸續有內地旅客訪港。而隨着本港航空運力增強，更多機位來往香港，他相信機票價格將逐漸下降，未來或更多人願來港旅遊。

陳國基稱跨境交通暢順 符預期

出席同一節目的陳國基表示，去年有4500萬旅客人次訪港，較前年增三成；而年廿九至年初三外地旅客則增加逾一成。對於今年農曆新年所有管制站、口岸維持現行通關時間，陳稱因社區及政府均無大型跨年活動，故毋須延長通關時間，並特意安排通宵巴士於上水站接載市民，認為農曆年整體交通暢順，符合政府預期。陳又回應過年市面消費情况稱，酒店及零售業界都認為今年情况好。

旅監年接20導遊投訴 籲當旅客家人

旅監局行政總裁方安妮昨在now新聞台《大鳴大放》表示，局方去年接獲逾2000宗投訴，主要涉及旅行代理商的機票或酒店安排不當，較前年增10多宗；涉及導遊投訴則逾20宗，當中一名導遊因指摘團友未購物被局方釘牌。

方又強調，並非每宗個案均成立，不少投訴人最後撤訴，真正需要局方處理並採取行動只佔少數，且都是一些輕微違規。她認為，導遊或領隊帶團時若當每個旅客都是家人，就會改善服務態度。

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