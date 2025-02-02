美如期徵中、加、墨關稅 預告擴歐盟 特朗普認暫擾市場 稱為解對三大貿易伙伴逆差

油氣關稅料18日上馬 鋼鋁晶片排隊

對於有報道稱特朗普政府可能押後對華關稅實施到3月1日，白宮上周五澄清會按原定計劃2月1日起執行。特朗普上周五簽署其他行政命令時回應記者提問，表明針對中墨加的全新關稅「目前沒可能暫緩」，又否認關稅是有關芬太尼和非法移民等爭議的談判工具，強調關稅「純粹出於經濟理由」，旨在解決美國於這3國的巨大貿易赤字。

特朗普警告未來可能進一步大幅提高對中墨加關稅，長遠還可能向外國晶片及相關貨物，以及石油、天然氣、鋼、鋁、銅及醫藥產品開徵關稅，其中鋼、鋁關稅最快「本月或下月」開徵，油、氣關稅料本月18日上馬。他回應提問時表明，「絕對會」擴大關稅對象至歐盟，批評後者「對美國非常差」，「幾乎不進口美國貨物」，令美方蒙受巨額貿易赤字。

學者料加劇美通脹 減經濟增長

外界對關稅成效頗有質疑，特朗普承認新一波關稅會短暫令市場動盪，但堅稱此舉「有助美國縮減貿易赤字和引入大量金錢，變得非常富有和強大」，經濟學家則普遍認為新關稅只會在美國加劇通脹、減慢經濟增長，最終損害就業者和消費者利益。對美國來說，墨、加是水果、蔬菜、穀物和肉類等農產品的重要來源。

面對特朗普預告已久的關稅戰，加拿大總理杜魯多和墨西哥總統欣鮑姆都稱已準備多項應對。路透社稱渥太華已制訂詳盡報復關稅方案，或涵蓋總值1500億加元（約8039億港元）的美國貨物，包括來自佛羅里達州的橙汁。惟杜魯多承認，加國民眾未來幾日至數周或面臨「艱難時刻」。

加國訂報復方案 京料反制

中國則對美國的關稅不陌生，「特朗普1.0」已為中國大批貨物帶來7.5%至25%不等的關稅，拜登時代非但沒取消，去年更針對中國的電動車和太陽能電池等開徵25%至100%不等的新關稅，北京對此均有報復關稅等反制措施，料今次也不例外。特朗普競選期間曾聲言要向中方進口貨物徵取60%關稅，後來表示會先以10%關稅起步。

新聞網站「商業內幕」（BI）上周五分析中國應對美方新關稅的招數，除一如以往的報復關稅（例如針對美國大豆、牛肉、豬肉等農產品），還包括小心調控人民幣貶值，以及對美國貨物實施進口管制。曾任中國人民銀行副行長和國際貨幣基金組織（IMF）副總裁的內地經濟學家朱民上月22日於瑞士達沃斯世界經濟論壇稱，中國將進一步加強「世界工廠」地位，尤其發展高科技製造業。中國外交部發言人毛寧上月22日於例行記者會強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，而中方始終堅定維護國家利益。

（路透社/金融時報/商業內幕/衛報）

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