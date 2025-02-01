房協稱交出龍舟始定安置 村民：寧「屠龍」

村民：如私有化 房協：按實况思展示

房協回覆本報稱，會按實際情况將相關文物資源包括「合義龍」等，在設計該發展項目時積極考慮加以採用和作日後展示用途。房協又說，一直與政府相關部門緊密聯繫，亦據悉政府會依照文物影響評估報告與持份者磋商保留及蒐集有關文物資源，於移交地盤時將有關文物資源一併交予房協。

房協又說，政府亦就文物影響評估報告中的其他建議，包括詳細記錄村內未獲古諮會評級建築如茶果嶺鄉民聯誼會會址及瓷泥廠餘下建築物等，以及蒐集報告中建議保存的建築物構件或特徵元素，交予房協考慮適當應用在將來茶果嶺村發展項目的設計，例如探討保留部分有意義物品或記錄，在適當地方向公眾展示等。

土拓：尋各方同意方法保存

土木工程拓展署則稱，古諮會通過的文物影響評估報告視「合義龍」為茶果嶺村內一項重要文化遺產資源，其一正研究方案是各方同意下將「合義龍」日後在發展項目內適當地方保存並向公眾展示，署方會繼續尋求各方同意的合適方法，妥善保存「合義龍」。

陳國康亦引述及贊同個別建築師意見稱，清朝李準將軍曾到訪茶果嶺村並出資重修天后古廟及四山公所，村民當時為表答謝，在李準去世後於天后宮擺放將軍像，有關建築師建議前四山公立學校作紀念館講述相關歷史，聯同「合義龍」、旁邊天后宮等改造成文化旅遊景點。