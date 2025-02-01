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茶果嶺村「最後新年」 麒麟隊盼非「最後一舞」

【明報專訊】擁有400年歷史的市區寮屋茶果嶺村正收地，受影響住戶及業務經營者須分階段於去年及今年遷出。村民雖要各散東西，周二大除夕的人流亦較往年少，但舞麒麟、搭戲棚等傳統習俗依舊，深信大家仍會回村共度收地前最後一個農曆新年，甚或接下來每一個新年。居此約30年的茶果嶺鄉民聯誼會副主席陳國康則以一句話作結：「他們的根在這裏」。

每逢農曆大除夕，茶果嶺麒麟隊會依次拜會址、土地公及天后娘娘，茶果嶺村民會在天后宮外等候上頭炷香。天后宮外亦搭建戲棚。

「根在這裏」 冀習俗勿失傳

「麒麟不是直行……」七旬茶果嶺麒麟隊主席羅悅屏（扭計叔）自稱「麒麟發燒友」，一談舞麒麟就滔滔不絕。他憶述昔日農曆新年會5夜4日做大戲，後來因時代轉變縮至3日，舞麒麟、上頭炷香等習俗則不變。對於收地前最後一個新年，他不諱言因不少村民已搬走，大除夕人流較往年少，惟舞麒麟隊將延續下去。

扭計叔強調，麒麟隊員在茶果嶺村出生，由宣布重建至今無人退隊，大家亦打算每逢農曆新年、天后誕回村接天后娘娘，「就算這裏拆了，我亦都會回來拜天后廟；就算沒有（麒麟隊）會址，我們都會在社區中心操練」。但他也慨嘆，暫未知重建後會在何地重置麒麟隊會址，但願能原區安置以便麒麟隊操練，冀舞麒麟習俗勿失傳。

「有聚有散」 士多老闆信村外相聚

有業務經營者亦本着「順其自然」的心態應對清拆。「德記棧士多」七旬老闆德嫂1970年代從馬來西亞隨丈夫來港，居於茶果嶺村，在1983年大火後獲派觀塘順天邨公屋，再搬至居屋，但她仍會回村開檔，與村民「打牙骱」。被問到會否不捨茶果嶺村人情味，她相信村民會在村外相聚，「所有東西都有聚有散」，當茶果嶺村內再沒有人，她便會離開。

開業70多年的茂發茶室老闆吳寶和（華叔）半年前不慎跌倒，需輪椅代步及定期覆診。對於有否不捨，他稱「順其自然」，又慨嘆年紀漸長，即使重建後能重置店舖，也未必會再經營。

對於目前收地及安置補償進度，地政總署回覆查詢稱，已通知受第二階段項目影響住戶，其最早遷出期限將不早於今年6月。署方稱，截至去年12月底，約九成地段前業權人已接受特惠補償金額，首階段遷出114個受影響住戶中，67個已獲安置上樓，7個獲發放現金特惠津貼，40個則不符合安置或補償資格。至於第二階段項目，截至去年12月底，約870個受影響住戶中約250個已獲安置上樓，兩個獲發現金特惠津貼，約560個申請正在處理或尚待提交補充資料，約60個不符合安置或補償資格。

政府在2019年提出，收回九龍東3個寮屋區（茶果嶺村、牛池灣村及竹園聯合村）的私人土地以發展住宅。

明報記者 蔡穎琳

相關字詞﹕德記棧士多 茂發茶室 舞麒麟 茶果嶺村

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