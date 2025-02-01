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美麗華上海團遇車禍 領隊亡 雨天旅巴彎道撞欄肇事 團友無恙返港司機未被捕

【明報專訊】美麗華旅遊一個1月26日出發的6天旅行團昨午回程時於上海遇上車禍，旅遊巴前往浦東機場途中撞到道路護欄，港人男領隊跌出車外死亡，全部團友及當地導遊和司機均無恙，當中兩名團友往當地醫院檢查後出院，所有團友昨晚已返港。上海市公安局國際機場分局昨稱，涉事旅遊巴轉彎時因雨天路滑操作失當肇禍。美麗華旅遊有限公司總經理李振庭對事件表示難過，據他了解司機無被捕。

回程機場時出事 部分回港後往醫院

旅行團旅客昨晚返港後，多名旅客自行再到北大嶼山醫院檢查，又稱事發時「成車人叫喊、個個都驚」。

文化體育及旅遊局昨對意外造成傷亡非常難過，知悉旅行代理商已向旅監局通報事件，旅監局與旅行代理商密切跟進，照顧受影響團友並為離世領隊家屬提供一切可行協助。旅遊業議會昨亦發聲明對事件感難過。

上海市公安局國際機場分局昨在微博公布事件，事發昨午約2時20分，53歲沈姓男子駕駛江蘇號牌的旅遊大巴，從浙江出發送旅客到浦東機場途中，駛至S32高速機務區下匝道的彎道時因雨天路滑操作失當，撞到道路護欄後一名乘客跌落車外死亡、兩名乘客輕微擦傷。

涉事旅行團為華東6天團，事發後14名旅客按原定行程返港，兩名在上海驗傷的旅客其後亦返港，昨晚10時許美麗華旅遊安排車輛到機場接送。有女團友其後自行到機場附近的北大嶼山醫院檢查，她向本報憶述，事發時團友都驚恐，由於其座位較後看不清楚情况，但有前方團友稱領隊並非被拋出車外，而是「掛在車的窗口」，當時亦天雨路滑，又稱當時被禁止拍照，「有都要delete（刪除）」。

旅社稱司機「做開」 盼不損外遊慾

李振庭昨在機場見傳媒表示，該團1月26日出發，昨啟程返港，事發後其餘乘客由另一輛車接載到機場，形容事故為「好不開心的事」，「好不幸我們領隊不是受傷，而是過身，對我們來說十分傷心」。被問到領隊事發時是否正站立及無戴安全帶，李稱事發突然，現階段不揣測原因，需待內地當局調查。他又稱旅遊巴須遵守當地要求，對內地要求的水平「好放心」，又說司機亦一定「做開」，國內與香港一樣有很強的監管，強調其他旅行團無受影響，今次為單一意外，期望事件不會影響旅客外遊意欲。據他了解，肇事司機暫無被捕。

李又說，得知消息後已即時通知領隊家人及旅監局，領隊遺體預計會在當地火化，預計須待內地批核，家屬亦須出示死者家屬的證明才能為死者處理後事，去世領隊現時只有一個家人可前往上海，但回鄉證已過期，入境處正找途徑協助，公司會派員到當地及陪同家屬往上海辦理後事。至於其他團友當時情况，李稱旅客事發時「好驚、可想像到是心神不定」，亦對領隊離世不開心，「一個陪住他們多天的人突然走了」。

入境處回覆稱，已即時透過香港駐上海經濟貿易辦事處（駐滬辦）及旅監管局了解情况，並與旅行社及當事人家屬取得聯繫提供適切意見及可行協助。

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相關字詞﹕港人外遊 交通意外 文化體育及旅遊局 旅遊 美麗華旅遊

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