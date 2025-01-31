深圳客即日來回 「太近為何要過夜？」

一行6人預算600元 自攜食物

來自深圳的謝女士昨早10時坐高鐵抵港，先到旺角女人街，再到尖沙嘴海旁，晚上到油麻地警署「打卡」後返回深圳。她一行6人預算600元，稱至下午僅花約200元在交通及買了一玩具給小孩，連午餐也是吃自己攜帶的零食和水果。

謝女士稱這次不留港過夜，非嫌本地酒店價高，只是兩地太近沒留宿必要。另一來自深圳的俄籍旅客Sophie亦認同說法，和朋友二人截至昨晚7時只花50元買雞蛋仔和一瓶水。來自上海的王女士則帶同小孩首次來港，預留5萬元購買黃金和化妝品，惟同樣不過夜，她稱日後會再來港，香港建築美麗，有歐洲色彩。

尖沙嘴藥房嘆未旺財 點心店稱生意多兩成

記者昨晚在煙花匯演散場後到尖沙嘴海旁一帶觀察。廣東道的名店中有小量於門外有人龍，其餘均欠人流。廣東道一間藥房的負責人林先生表示，煙花帶動人流但沒帶旺生意額，昨日營運額與去年相若，仍較疫前高峰相差約一半。海防道一中式點心店負責人余先生則表示，整天人流暢旺，儘管店舖收加二服務費，店內70多個座位上午起便爆滿，最長要等約半小時才入席。他稱昨晚人流和營業額均較去年新年多一兩成，較平常則多三分之一。