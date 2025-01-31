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除夕初一入境內地客增1.9萬 飲食業料過年生意升一成

【明報專訊】不少內地旅客來港度歲，入境處數據顯示，年廿九大除夕（周二）及大年初一（周三）共19萬人次內地訪客入境，較去年年三十和大年初一的17.1萬人次增近1.9萬人次；同期有68.9萬人次香港居民出境，按年增約2萬人次（見表）。有飲食業稱，去年底恢復深圳「一簽多行」後內地旅客增加，預計團年飯、開年飯以至春茗整體生意額較去年多一成。

據入境處數據，昨日大年初二截至晚上9時，各口岸共錄51.7萬人次出境，香港居民和內地訪客分別佔37.7萬及11.5萬，其中離境港人已超越去年大年初二全日的36.6萬人次。各口岸昨錄39.2萬人次入境，港人和內地客分別佔18.6萬及18萬。

數據顯示，各口岸於大除夕和大年初一分別錄得23.8萬和29.6萬人次入境，內地客分別佔約8萬和11萬人次，按年增約1.1萬和8100人次。離境方面，數據顯示大除夕及大年初一分別錄得42萬及47.8萬人次出境，包括33.1萬和35.8萬人次港人，按年少約5600和增2.6萬人次。

稱整體市道仍遜疫前15%

香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報稱，受惠深圳恢復一簽多行，且不少市民願外出消費用膳，今個農曆年餐飲市道暢旺，單是年廿七至廿九日均有約3.8億元生意額，共約11億元。他說食客今年人均消費微增，部分食肆做到兩輪生意，主要惠顧中價位套餐，去年則主要選擇平價位。

香港餐務管理協會主席梁振華昨於港台《千禧年代》稱，雖然不少港人農曆新年外遊，但留港市民會外出用膳，中式酒樓市道較好，其中家庭客人均消費350至400元，與去年相若；公司團年飯訂座率按年有10%至15%增長，人均消費約400至500元，惟整體消費仍遜新冠疫情前約15%。他說深圳恢復一簽多行，對旅遊區商戶生意增長約兩成，對民生區則幫助不大。

相關字詞﹕農曆新年 年初一 大年初一

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