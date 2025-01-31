歎煙花壯觀 旅客「只顧賞忘打卡」 不少認不出熊貓圖案 有讚氣氛佳有稱日後避擠

26萬人兩岸賞 李家超：新一年推動變革創新

特首李家超在煙花匯演前致辭稱，煙花匯演是香港每年賀歲活動的重頭戲，吸引市民及旅客欣賞，今年煙花特別呈現大熊貓圖案，與觀眾分享香港大熊貓家庭成員的喜悅。李稱新一年政府會推動變革創新，應對各種挑戰，發揮一國兩制優勢，加強「內聯外通」，讓香港在國際舞台上大放異彩。

維港兩岸昨午4時許已現人潮，不少旅客及帶同膠枱布、椅子等裝備在尖沙嘴海旁「霸位」，席地而坐。來自深圳的陳先生首次來港看煙花，他稱深圳也有類似煙花匯演，但甚少在臨海地點舉行，故專程即日來回欣賞。警方傍晚5時起在尖沙嘴一帶實施人流管制，約6時起已禁止人群進入尖沙嘴海旁，只能在鐘樓附近空地停留，現場擠得水泄不通。

有港人樂見帶動人流 稱應更好客

港人許太傍晚6時到尖沙嘴海旁，感覺內地旅客較以前多，沿路走來全聽到人說普通話。另一港人謝小姐樂見煙花帶動人流，「新年嘛，人多熱鬧啲」；又說港人應更加好客，吸引更多旅客來港。

昨晚匯演歷時約23分鐘，共發放23,888枚煙花，其間觀眾不時發出歡呼聲。今年煙花匯演主題為「金蛇迎春慶豐年」，共分9幕，首幕《一元復始》由各種顏色的煙花組成，包括紅色的8字及金元寶圖案，象徵財源廣進。天文台預測昨日晚間多雲，維港上空風勢較大，可及時吹走煙花的濃煙，看到各種煙花圖案。

其中重頭戲是第8幕《添福添喜》，以6隻熊貓頭圖案組成，維港上空不斷綻放6個熊貓頭像，並以大量綠色煙花襯托，不過記者向一些內地旅客查詢，他們均稱未能認出大熊貓圖案。

首看維港煙花 北京客讚有「過年味」

來自浙江的蒲女士今年第三次訪港，亦是首次帶同小孩在港看煙花。她讚歎煙花十分壯觀，尤其最後一幕，自己太專注欣賞，忘記拍照。她曾在杭州觀賞煙花，10多萬人擠在同一地方，未來為避人流應不會再特意來港看煙花，「煙花是很美，但都差不多吧！」

來自北京的石女士同樣首次和丈夫到尖沙嘴海旁看煙花，稱北京也有類似表演，但時間沒那麼長。她說維港氣氛好、人多，尤其有「過年味」；又說最喜愛煙花有心心圖案，有美好寓意。被問新增「熊貓圖案」是否吸引，她反問記者「在哪兒」，稱只看到對岸電子廣告板上的大熊貓公仔。

昨晚來往內地的陸路口岸未延長通關時間，煙花匯演過後維港兩岸人潮逐漸散去，不少旅客到鄰近的西九龍高鐵站乘高鐵或直通巴返內地。直通巴公司有加派職員，但未見有人排隊，港鐵尖沙嘴及紅磡站等出入口晚上9時半後陸續重新開放。本港未來數日仍有不少賀歲活動，包括今日大年初三農曆新年賽馬日、明日年初四賀歲盃足球賽等。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676