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明晚巡遊 「港6隻大熊貓」安坐花車亮相

【明報專訊】旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」於大年初一（29日）在尖沙嘴舉行，屆時將有9輛花車聯同46支本地及國際表演隊伍參與巡遊，當中包括的「熊貓暢遊香港號」昨日亮相，花車上有6隻香港大熊貓模型，包括一對港產大熊貓模型。當日約下午6時開始，現場會有街頭表演派對與觀眾互動，首輛花車約晚上8時半到達廣東道。

9輛花車年初二起林村展出

今年花車匯演以「如意新春 喜樂連連」為主題，9輛花車中包括由文體旅局、旅發局聯同海洋公園設計的花車「熊貓暢遊香港號」，6隻大熊貓模型包括一對港產大熊貓、牠們的父母盈盈和樂樂，以及由四川到港的安安和可可。香港迪士尼樂園的花車以梅花與四葉草作設計，象徵好運與快樂，屆時米奇、米妮、高飛等卡通人物登場。首次參與巡遊的LINE FRIENDS，花車設計以帆船為主體，配以燈飾模仿靈蛇鱗片閃耀。

46支表演隊伍有不少屬國際隊伍，包括韓國女團Kep1er、泰國男團LYKN、奧地利特技舞蹈團等。花車從文化中心廣場出發，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，以喜來登酒店外為終點，首輛花車約晚上8時半到達廣東道。活動結束後，9輛花車由大年初二至下月13日擺放於大埔林村許願廣場展出。

因應當晚活動，尖沙嘴區一帶的道路，包括巡遊隊伍途經的廣東道、海防道及彌敦道，以及介乎漆咸道南與天星碼頭之間的一段梳士巴利道，警方會於當日下午3時半起分階段實施封路措施及相應改道安排，至晚上約11時45分重開。

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