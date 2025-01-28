緬甸獲釋男回港 政府未答交贖金否 稱個案非常特殊 不能一概而論

稱泰「人性化」壓縮程序助回港

該名29歲男子日前獲救及安全抵泰，精神和身體狀况良好，專責小組成員上周五（24日）在當地拘留中心與他見面。袁栢基今日凌晨會見傳媒說，上周二（21日）獲悉該男子在緬甸抵泰國後，專責小組赴泰爭取該男子回港。他稱涉事國家的相關部門高度重視，提供支援及協助，尤其是泰國「人性化」處理，壓縮程序令該港人可回港過年。他對於能夠帶該名港人平安上機覺得感動。

多名港人早前懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作，現時仍有10名港人身處東南亞，其中9人在緬甸、1人在柬埔寨。保安局長鄧炳強上周稱一直無停止行動，政府會與泰國、緬甸及內地當局商討，希望盡快帶他們回港。

另外，入境處長郭俊峯昨在入境處年度總結記者會表示，該處「協助在外香港居民小組」去年處理3302宗求助個案，大部分涉及境外遺失旅行證件、入院或傷亡等，當中亦包括有港人疑遭誘騙到東南亞被禁錮做非法工作的求助，處方已按當事人或家屬意願提供適切意見及可行協助。