本報揭教大生逾期逗留 入境處：未找到其他個案

【明報專訊】本報早前報道教育大學一名內地本科生去年涉逾期逗留被入境處扣留，疑簽證逾期後曾仍在學，校方其後要求934名非本地生交簽證資料供檢查。入境處長郭俊峯昨日稱，教大曾與處方聯繫，而處方暫未找到其他涉逾期逗留個案。他相信有關情况非常罕有，可能涉及申請人證件即將逾期，或轉學系後忘記申請續簽等。
稱情况罕有 或涉轉學系忘申續簽
被問到刑責方面，郭俊峯指刑責最終是由學生承擔，但院校作為簽證保證人，亦有責任確保學生持有效簽證就讀；若有證據顯示有協助或教唆學生逾期逗留，保證人均要面臨相同刑責。
去年批1.2萬宗優才 有運動員欲申
另外，政府去年修訂優秀人才入境計劃的綜合計分制，包括改以評核問卷取代原有逐項計分，料審批時間由約9個月縮短最少3個月。去年入境處接獲約6.3萬宗優才計劃新申請，同年獲批數目約1.2萬。桌球名將奧蘇利雲及卓林普近期先後經該計劃來港，郭俊峯對兩人來港感到高興，並透露有桌球界及其他運動員有興趣申請來港，惟暫未能公布。
至於2022年底推出的高端人才通行證計劃，去年有約5.1萬宗新申請，約4.1萬宗獲批。被問有續簽者聲稱僅獲批兩個半月簽證，郭俊峯稱獲處方延期兩個半月屬特別情况，相信個別個案視乎續簽者證件有效期及工作合約等因素而定。至於高才通續簽數字，他相信未來數月會進入延期申請高峰，屆時數字才會較清晰，處方會適時公布。
去年《施政報告》訂下關鍵績效指標，目標未來3年每年至少5萬名來港人才成功續簽。副入境處長（管制、簽證及證件）程和木表示，政府無訂下成功率指標，處方希望有更多人留港發展，但申請人不續簽原因各異，可能是純粹個人意願，未必是無法找到工作，以高才通為例，首兩年正是讓申請人來港探索，他們可能發現有更好地方可發展而選擇離港。