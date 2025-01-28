本報揭教大生逾期逗留 入境處：未找到其他個案

稱情况罕有 或涉轉學系忘申續簽

被問到刑責方面，郭俊峯指刑責最終是由學生承擔，但院校作為簽證保證人，亦有責任確保學生持有效簽證就讀；若有證據顯示有協助或教唆學生逾期逗留，保證人均要面臨相同刑責。

去年批1.2萬宗優才 有運動員欲申

另外，政府去年修訂優秀人才入境計劃的綜合計分制，包括改以評核問卷取代原有逐項計分，料審批時間由約9個月縮短最少3個月。去年入境處接獲約6.3萬宗優才計劃新申請，同年獲批數目約1.2萬。桌球名將奧蘇利雲及卓林普近期先後經該計劃來港，郭俊峯對兩人來港感到高興，並透露有桌球界及其他運動員有興趣申請來港，惟暫未能公布。

至於2022年底推出的高端人才通行證計劃，去年有約5.1萬宗新申請，約4.1萬宗獲批。被問有續簽者聲稱僅獲批兩個半月簽證，郭俊峯稱獲處方延期兩個半月屬特別情况，相信個別個案視乎續簽者證件有效期及工作合約等因素而定。至於高才通續簽數字，他相信未來數月會進入延期申請高峰，屆時數字才會較清晰，處方會適時公布。

去年《施政報告》訂下關鍵績效指標，目標未來3年每年至少5萬名來港人才成功續簽。副入境處長（管制、簽證及證件）程和木表示，政府無訂下成功率指標，處方希望有更多人留港發展，但申請人不續簽原因各異，可能是純粹個人意願，未必是無法找到工作，以高才通為例，首兩年正是讓申請人來港探索，他們可能發現有更好地方可發展而選擇離港。