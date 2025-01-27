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低溫下維園年宵客近滿 花檔嘆買吃居多

【明報專訊】寒冷天氣警告昨日生效，低溫無阻市民趁昨天周日到維園逛年宵市場，辦年貨行大運，至傍晚維園6個足球場逐漸擠滿入場者，園內一度實施單向人潮管制。不過，有花檔檔主表示，花市開鑼數天以來客流較往年少，預料受港人北上消費潮衝擊，今年生意會遜往年。有家長偕嬰孩入場感受過年氣氛，有小學生入場是為了要做新年活動主題的「功課」。

維園年宵市場昨人潮如鯽，攤檔檔主叫賣聲此起彼落。石先生夫婦帶同一歲大兒子入場，石先生說昨年宵市場節慶氣氛不俗，「也挺多人，有時也會塞上一會兒」，最終花數百元買了賀年食品及口水肩等嬰兒用品。他笑稱本來打算讓孩子感受新年氣氛，無奈他「全程也在睡覺」。

有小學生入場為做新年主題「功課」

家長陳女士亦偕兒子入場，並為初次逛維園年宵的孩子戴上賀年帽子、裝扮一番，她稱兒子今年升小一，除讓他感受新年氣氛，「也因為他要交功課，要寫新年活動」。她說相比往年昨午人流不算很多，「氣氛反而更好一些」，共花了二三百元買玩偶等，謂「仔仔有特別目標，他很喜歡星之卡比，買完掛滿全身」。

不少人趕於新年前選購年花，祈求「花開富開」。花檔檔主何先生表示，顧客大多對小型的鮮花盆栽更感興趣，「例如棉花、菊花等」，人均消費200至300元，與往年相若。不過他說今年花市客流減少近半，「有意欲才會過來買花，大部分人通常也只買吃的」，估計都受港人北上消費影響，生意或比往年少近五成。

另一花檔店員余先生亦稱，今年花市人流及銷情稍遜往年，相信與北上消費潮有關，料生意減約一成。他續說，相比其他傳統年花，馬卡龍蝴蝶蘭顏色相對獨特，更受市民青睞，「想新年破格一點的，也會買這款」。

學生檔：對銷情樂觀 盼回饋入股者

走入乾貨攤檔一列，則有擺檔中學生站上扶梯，開大喇叭唱歌，毗鄰檔口的學生亦隨着節奏揮動自家製產品，吸引市民駐足觀賞。其中直資中學港大同學會書院學生設計了多款蛇形產品迎新年，包括玩偶、布袋、鑰匙扣盲盒等。帶隊的陳同學說昨日人流是開檔以來最多，對銷情感樂觀，盼回到本之餘亦賺到些少以回饋入股支持的同學。她又說，「和同學在檔口玩，開着咪高峰叫賣時最有趣，希望大家新年都玩得開心。」

天文台昨早11時發出寒冷天氣警告，稱一股強烈冬季季候風正影響華南，預計今日市區最低氣溫約10℃，新界部分地區嚴寒，高地氣溫顯著較低並可能結冰，日間最高氣溫約16℃。天文台預計，明日年廿九及大年初一早上仍然寒冷，大年初二及初三風勢頗大，雲量逐漸增多及有一兩陣微雨。

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