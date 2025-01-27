記者申閱下架網站 政制局選舉處拒批 指不合理地用部門資源

做法有別其他部門 議員促統一

本報去年引用《公開資料守則》，向政制及內地事務局申請查閱2012與2017政改專題網站，以及向選舉事務處申請查閱2012特首及立法會、2011區議會及選委會共4個選舉網站，各個網站在2023至2024年間下架。政制局及選舉事務處去年底分別拒絕申請，政制局解釋將已下架的網站還原，涉及「重新詳細審視和修正大量網頁編碼、核對內容和測試等工作」；選舉處則稱，4個選舉專用網站已下架多時並載有大量資料，予公眾查閱須不合理地使用資源重新審視及整理網站。

對比本報去年申請查閱「安心出行」、「保就業」、消費券計劃等多個已下架網站，相關部門均直接提供或容許查閱網站原有頁面。政制局及選舉處及後回覆查詢，表示網頁界面、格式及編碼等在離線儲存後，不能即時還原至上線時的閱覽狀態，倘還原需耗用大量人手，並稱不同部門網頁的界面、格式等有異，離線儲存影響不一，不能一概而論。

部門着記者明確提出欲查閱資料

朱福強：網站已下架 難知曾載什麼

政制局及選舉處表示，相關網站下架時有按照政府守則和指引以電子方式存檔，稱申請人可明確提出欲查閱的資料，部門將再考慮及跟進，謂此舉避免需「花費大量時間閱覽全部資料」。

政府檔案處前處長朱福強指出，既然網站已下架，市民難以知悉網站曾經載列什麼文件，然後申請查閱，當局有責任先交代網站原有內容。他說根據現行規定，政府網站的內容屬於檔案，惟網站本身並非檔案，不受內部存檔指引規管。

立法會議員張欣宇認為，已下架網站內容本已公開，應盡量方便公眾，容許直接查閱網站，冀政府各部門統一做法。