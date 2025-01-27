選舉網站候選人簡介下架 「選後續展示不符蒐資料目的」 學者：選民或盼了解昔政綱

明報記者 鄭啟智

仍列姓名票數 不見政治聯繫政綱

近年選舉，選舉事務處均在專用網站設「候選人簡介」欄目，並向選民寄出簡介，包括候選人年齡、職業、政治聯繫、政綱重點等資料。據「網絡時光機」（Wayback Machine）紀錄，以往兩屆特首、立法會、選委會等選舉網站的候選人簡介，於2023年仍能閱覽，至去年沒法瀏覽；2023區選的候選人簡介則在上月中下架。現時公眾只能瀏覽到歷屆候選人姓名及得票結果等，單憑網站無從得知他們的政治聯繫、政綱重點等。

下架的候選人簡介內容包括特首李家超、前特首林鄭月娥參選時的政綱重點，如李提出「以結果為目標，解決不同問題」。昔日民主派和本土派候選人的簡介，如2019年區選時多人在簡介表明爭取「五大訴求」、2016立選時有候選人簡介提及「自決」主張等資料也下架。

選舉處：參照申報書公眾查閱期限

選舉處確認將候選人簡介下架，稱2023年11月檢視選舉網站安排，考慮到候選人簡介主要用途是選舉宣傳，方便選民投票時了解候選人，在選舉後「不必要的情况下」繼續展示不符收集資料目的；現參照選舉申報書及選舉廣告在選舉後的公眾查閱期，候選人簡介將在有關查閱期滿後下架。對於公眾能如何查閱已下架資料，處方未有回應。

私隱署拒評事前有否獲諮詢

《個人資料（私隱）條例》規定，若持有個人資料的目的已不再有需要，資料使用者須刪除資料，但若符合公眾利益，包括歷史方面的利益，可獲豁免。私隱專員公署回覆查詢，拒評選舉處事前有否諮詢公署，惟指出今次安排並非刪除個人資料，而是不再披露有關資料，故有關豁免條文不適用。

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，候選人簡介是歷史紀錄，傳媒、學術界等日常有需要使用，又指假如候選人下屆再參選，選民可能希望了解其昔日政綱，選舉後繼續展示絕非不必要。他續稱，連同政府早前將多個專題網站下架，關注是否出現官方開始將公開資訊「收收埋埋」的趨勢。

律師：涉重大公利否有爭辯空間

律師衞紹宗認為，選舉作為收集資料之目的已結束，政府將候選人簡介下架符合法例。對於可否保留政綱等不涉個人資料的資訊，他稱個人資料定義包括間接確定個人身分的資料，整組候選人簡介是因為同一目的收集之資料，一同下架做法恰當。不過他說保障私隱非絕對權利，政府和法庭都會平衡公眾利益，繼續展示候選人簡介是否牽涉重大公眾利益，法律上有爭辯空間。

張欣宇：基本資料都無 有點怪異

立法會議員張欣宇質疑政府做法不合理，「你打開網站，想看候選人是什麼人，但連基本資料都沒有，是有點怪異。」對於當局參照選舉申報書設查閱期限，張強調候選人簡介有別申報書，不涉及採購紀錄、私人資料等，認為毋須設限。他說不介意自己的候選人簡介一直公開，謂公眾可從其他途徑都找到有關資料。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676