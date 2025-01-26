測量工程界均稱整體無礙 僅個別受累

不認同建造業寒冬 指大眾感性損市道

梁志添說，工料測量師主要負責新建房屋或建築工程的估價，故私人工程量減少對該專業影響較大，不過因應近年工程減少，合約糾紛隨之增加，工料測量師接觸有關工作機會亦增，如擔當索賠顧問。除調節工作模式外，梁亦建議政府可在公營工程項目增加工料測量師於成本控制的角色，有助減輕對工料測量師的衝擊。

對於有意見稱建造業過去一年步入「寒冬」，梁不認同，稱坊間常流傳「寒冬」說法，大眾便以為已出現相關情况，並基於感性來下決定，影響市道。他舉例，有市民於2003年SARS時擔心樓價再跌而賣樓，令樓價愈來愈低，直至推出港澳自由行，市道才改善。他期望有政策可扭轉市民觀感。

未聞工程畢業生難就職 籲勿削基建

卜國明稱，主要從事樓宇的工程公司會受私人工程量影響，呼籲政府縱有財赤問題亦切勿削減基建開支，強調基建是「經濟調節器」，能製造更多就業機會，有助經濟復蘇，建議政府可推出更多維護基建工程，若有需要可發行基建債。他又說，雖然過去兩三年工程公司「搶人潮」未如以往強烈，但暫未聞工程系畢業生求職困難。

本報向3間大學查詢工程系畢業生就業情况，獲回覆近年就業率約八至九成，其中港大土木工程工學士2021至2023年平均就業率達83%，科大過去兩年逾九成土木及環境工程學系畢業生獲聘或選擇繼續進修。理大稱2022/23學年資助學士畢業生就業及升學率近九成二，建設及環境學院課程涵蓋土木及環境工程、土地測量及地理資訊等學系，學院本科畢業生就業及升學率較整體高。