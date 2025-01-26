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工務工程被疑拖數 政府否認稱付更密

【明報專訊】去年1至11月只有一項工程項目獲立法會財委會批准撥款做前期工作，較2020至2023年的2至7項少；而2022年至去年已獲前期工作撥款的工程項目，均未向財委會申請相關建造工程撥款。任職工程師的立法會議員張欣宇表示，不少工務工程承建商最近反映被拖慢付款；他並引述上述數據，質疑政府故意放慢現金流開支，減輕本年度財赤。

發展局回覆查詢稱，政府沒故意放慢現金流開支拖慢向承建商付款，當局為協助業界面對當前經濟困難，最近已協調各工務部門向工務工程承建商加密支付工程費用，以及在可行情况下把用作結算工程費用的工程分項進一步拆細，使工程費用的支付更能緊貼承建商工程進度。

局方稱，當局亦透過多項合約付款安排，改善承建商現金流，例如在合約開始時向承建商提供預先支付金；在大型工務工程中採用新工程合約的目標合約模式，提供按承建商預測開支繳付工程費用的安排等。

議員：3年未見建造工程撥款申請

就財委會撥款數據，發展局2024年12月4日的立法會書面答覆，以及回覆本報查詢均指出，工程項目進入主體建造工程階段前，需做不同前期工作，需時視乎工程項目範圍、性質、複雜性和主體建造工程的推展策略及時間表。

張欣宇說，前期工程一般兩三年完成，有關項目應在第三年便開始建造工程，但連續3年未見有關建造工程撥款申請，故質疑政府是否故意放慢現金流開支，「令3月埋數時，財赤規模好睇啲」。

工會：承建商謂申報100元領回20元

建造業總工會理事長周思傑稱，去年11月起有工務工程承建商向他反映實際獲得金額減少，舉例承建商在完工後申報費用100元，以往能收回80至90元，惟現在只有20元。他形容情况不理想，敦促政府改善；又聞悉有承建商因收款不足，需抵押物業借貸以給工人支薪、結算工程款項。

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