私人地盤總值跌一成 數量罕遜公營 工會對未來兩年不樂觀 分包商嘆拖數差過疫情

明報記者 蔡穎琳

政府統計處多項數據反映私人工程量減少。2024年9月全港共有1708個建築地盤，是10年同期以來最多，當中私營地盤848個，公營地盤則升至10年新高，達860個。按9月同期比較，2014至2019年私營地盤佔所有地盤總數58.3%至61.1%，但2020年跌至50%，其後兩年回升，2023及2024年再倒頭下跌至50.1%及49.6%，公營地盤數量10年來首度超越私營地盤（見圖1）。業界消息稱，私人地盤數量雖增，但據悉過去一年部分地盤停工，縱開工亦只低度運作或放緩程序。

公私營工程總值差距10年高

至於建造工程總值，以各年第三季比較，雖然2024年第三季主要承建商所完成的私人地盤建造工程名義總值202.36億元，是2014年以來第二高，按年則跌9.2%。公營地盤建造工程名義總值則是10年最高，達303.63億元，增幅屬10年最高，按年升29.8%。而2024年第三季公營與私人地盤建造工程名義總值的差距近10年最大，公營較私人地盤多101.27億元（見圖2）。而實質總值數據，主要承建商完成的私人地盤工程則是116.4億元，按年跌11.2%，公營則多43.56億元，亦是10年最大差距。

分判商2023年工程總值10年低

至於分判商，統計處未公布2024年數字，而2023年分判承建商的建造工程名義總值1151.65億元，是2014年以來最低，其中2023年分判承建商的建築地盤建造工程名義總值180.04億元，按年跌28.5%，屬10年來最大跌幅。

另外，私人工程量減少下建築工人開工不足問題亦浮現。統計處早前公布，去年10至12月建造業失業人數由前年同期1.36萬增至1.64萬，失業率4.4%，較2023年同期3.7%高。去年10至12月建造業就業不足人數亦由前年同期1.26萬增至1.48萬，就業不足率4%，較前年同期3.5%高。

建造業總工會理事長周思傑認為，本港去年受經濟環境欠佳影響，賣地不太理想，致私人工程減少，而賣地減少影響未來兩年工程量，亦波及整個建造業鏈。他對今明兩年業界景况不樂觀，建議政府分拆工程，惠及中小型建築公司。

分包商盼銀行勿對借貸「閂水喉」

建造業分包商聯會會長伍新華表示，因去年私人工程量減少，部分承建商即使蝕錢仍低價搶標，致未能向分判商付款，尤其去年底起分判商被拖糧情况明顯增多，比疫情時更差。他說，有分判商需暫時「頂糧」，預料經濟復蘇前，今年業界仍較艱苦，冀銀行勿對業界借貸「閂水喉」。

局方：多措施鼓勵投地 減面積加伙數

立法會議員張欣宇建議，當局可推出更多逆周期措施「治本」，如加大投資力度，以增市場信心。發展局回覆查詢稱，政府近年推出多項措施鼓勵發展商參與投地建設，如為近期推售的東涌住宅用地重新檢視基建承載能力，下調單位平均面積增加可建單位量等。

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