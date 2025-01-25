藍罐曲奇稱有仿冒品 海關：積極跟進

內地社交平台「小紅書」及本港各平台早前有帖文討論本港出售的兩款藍罐曲奇，包括來自丹麥及上海。藍罐曲奇前日在facebook發聲明，稱非常重視近日市場上出現仿冒品或非官方產品，正與相關部門積極了解，並教消費者分辨只有3款包裝（454克、681克及908克），每罐均有5款曲奇，強烈建議在官方渠道購買，並羅列近40個指定零售商，主要是連鎖超巿、便利店及百貨公司。

非指定商家 有藥房售賣稱正品

本報記者昨到銅鑼灣及油尖旺區觀察，僅少數藥房有售藍罐曲奇，其中一家藥房店員說所售藍罐曲奇是正品，業界都在節令前進貨，強調不存在「指定經銷商」，但店員未有透露其進貨渠道。記者在該藥房買了一罐，包裝符合港版藍罐曲奇的描述，包裝上標示「僅可在香港、澳門地區販售」。

藥房商會：或從東南亞進口

港九藥房總商會副理事長張德榮表示，食品類年貨進口商極多，藥房賣的藍罐曲奇未必是從香港總代理購得，預料有些藥房或從東南亞進口；至於有藥房出售非港澳專營版，他認為屬回流品或澳門進口貨。至於有網民擔憂有假貨，他強調入口商較難管制，關鍵是市民了解貨物是正品，商會或會在了解進貨渠道後，與理事會商討並發聲明。

海關表示已積極與丹麥藍罐曲奇有限公司跟進有關事宜，如發現違反《商品說明條例》情况，會採取適當執法行動。本報昨透過facebook專頁及公司電話向丹麥藍罐曲奇查詢，至截稿前未獲回覆。