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聯盟批部門被動 倡效粵公布需求清單

【明報專訊】政府早前要求申請低空經濟「監管沙盒」的機構需闡述試點項目測試詳情，包括測試路線、日期及合作機構等。大灣區低空經濟聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆昨日稱，業界在申請過程中發現各政府部門對推動低空經濟態度被動，由於試飛路線途經不同政府場地，機構需取得相關部門支持，惟部門稱需待發展低空經濟工作組協調，最終需聯盟介入，建議政府參考廣東省做法，各部門主動公布低空經濟應用場景需求清單，讓企業按需要為部門構思適合應用場景及科研。

求助部門屢撞板 稱要低空工作組協調

葛珮帆舉例，現時如無人機飛行路線經過海面需通知海事處，在公園起飛則需問准康文署等，惟不少部門在接獲申請沙盒的機構查詢後，稱需由工作組協調，令機構感兩難及疑惑「到底係得到支持先申請，定申請咗先會得到支持」。她說安排令不少有意申請的機構「撞好多板」，期望政府設一站式服務協助。

葛又說，將來本港上空或同時有不少無人機測試，為免「撞機」，政府需推出綜合平台管理飛行航線，有需要時發展「低空高速公路」。她說當局長遠應制定低空經濟發展藍圖，詳述本港無人機升降點佈局，並推動市場推出更多相關保險產品。

發展低空經濟工作組去年11月成立，由副財政司長黃偉綸和運輸及物流局長陳美寶分別擔任正副組長。工作組負責推動及審批低空經濟監管沙盒申請，預計今年首季公布結果。

相關字詞﹕低空經濟

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