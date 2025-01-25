聯盟批部門被動 倡效粵公布需求清單

求助部門屢撞板 稱要低空工作組協調

葛珮帆舉例，現時如無人機飛行路線經過海面需通知海事處，在公園起飛則需問准康文署等，惟不少部門在接獲申請沙盒的機構查詢後，稱需由工作組協調，令機構感兩難及疑惑「到底係得到支持先申請，定申請咗先會得到支持」。她說安排令不少有意申請的機構「撞好多板」，期望政府設一站式服務協助。

葛又說，將來本港上空或同時有不少無人機測試，為免「撞機」，政府需推出綜合平台管理飛行航線，有需要時發展「低空高速公路」。她說當局長遠應制定低空經濟發展藍圖，詳述本港無人機升降點佈局，並推動市場推出更多相關保險產品。

發展低空經濟工作組去年11月成立，由副財政司長黃偉綸和運輸及物流局長陳美寶分別擔任正副組長。工作組負責推動及審批低空經濟監管沙盒申請，預計今年首季公布結果。