低空沙盒申請涵無人機載客觀光 暫無相關法例 聯盟倡准載人載貨同步試

爭首季試飛 年底商業營運

現有20多名企業會員的大灣區低空經濟聯盟昨舉行記者會，多名成員簡介申請項目。申請發展低空載人旅遊的香港中旅國際投資有限公司投資發展中心副總經理何偉華稱，計劃在富香港特色的地區推動低空觀光，以載人飛行器接載市民及旅客在空中俯瞰地質公園及風景較好的地標，亦研究提供跨境低空客運。現時直升機亦有提供相關觀光遊，何稱直升機需機師操作及噪音較大，飛行器則不需人手操作，可全自動升降及噪音較少，相信收費較便宜及舒適，具市場吸引力。

有申測建築隱患查非法捕魚等

正在內地發展空中的士服務的億航智能，亦申請發展無人機客運。億航智能設備（廣州）有限公司副總裁許偉東透露，公司或與海洋公園及旅行社等合作，期望透過來港發展，打開國際市場。

有機構則申請以無人機送藥及醫療巡查。中國移動香港政企客戶部總裁張煒表示，將與目前已在內地30多個城市運送醫療物資的迅蟻無人機合作，研究在港以無人機送藥；另亦計劃在大型活動、單車徑等應用無人機巡邏，舉例無人機可代替醫療輔助隊於吐露港沿海單車徑上空巡邏，發生意外時協助識別傷者，盡快通知人員到場。理大亦與香港基督教女青年會合作，研究試用無人機送藥，稱已研究上水至打鼓嶺、沙頭角至吉澳等路線。

現時政府已有使用航拍機檢測建築物外牆，內地企業獅尾智能化科技及言昇科技聯合創始人兼首席行銷總監楊文遠稱，會申請使用無人機檢測，其研發的系統結合人工智能等技術，無人機毋須「機手」操作，可自動升降，系統可識別80多種常見建築物隱患，且能自動生成報告，現已在內地200多幢大廈應用。Esri中國（香港）則透露會與政府部門合作，以無人機協助漁護署巡查非法捕魚、為環保署送遞空氣監測感應器等。

指不少未及申請 促公布下輪

葛珮帆稱，不同範疇企業均有提交申請，反映市場對低空經濟有信心，聯盟亦接獲不少本港及海內外企業反映首批沙盒申請時間僅一個多月太短，未趕及申請，冀政府盡快公布第二輪申請時間表。沙盒項目去年11月中開放申請，12月底截止。

現時本港沒有無人機載人飛行相關法例，政府早前稱將制定法例，預計首階段沙盒以載貨為主。葛建議當局應讓載人及載貨項目同步開展測試，讓企業盡早測試路線及安全，據內地經驗可用假人測試，盼當局審批申請時亦考慮。

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