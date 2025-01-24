港鐵年廿九通宵 初二煙花加班

東鐵迪士尼線加強服務

港鐵表示，今日起至下月4日，港島線、荃灣線、東鐵線及南港島線會於周六、周日及公衆假期指定時段加密班次，而東鐵線及迪士尼線亦於此期間大部分日子加強列車服務。至於年廿九，8條本地鐵路線提早於下午3時行駛晚上繁忙時段班次，除東鐵線來往上水至羅湖及落馬洲站車程、機場快線及迪士尼線外，其餘本地鐵路線將通宵行駛。

另外，機場快線亦會配合節日旅遊高峰，延長服務時間，其中年初一（29日）由香港站開往機場及博覽館站的頭班車，將提前開出；而年初三至年初五晚上由博覽館站開出、途經機場站往香港站方向的尾班車將延後至凌晨1時正開出。

港鐵稱，預計農曆新年期間有較多乘客出行，尤其大型活動完結時，車站客流會十分繁忙，呼籲乘客留意車站廣播及標示，並遵從車站職員指示，保持忍讓和耐心等候。另外，港鐵提醒乘客可用手機應用程式MTR Mobile或港鐵網站查閱列車資訊，並隨時留意當局在大型活動採取的人流管理措施，同時應預早計劃行程，為行程預留充裕時間。