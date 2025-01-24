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年宵首日 維園花檔：天氣好生意好 望增三成

【明報專訊】15個年宵市場昨日開鑼，將一連7天開放至年初一（29日）清晨7時。不少市民昨日到維園逛花市，有擺檔逾半世紀的花農表示，今個星期天氣不俗，「天氣好，生意自然好」，展望生意可較去年多三成。明年是蛇年，有學生發揮創意取「蛇」的諧音設計多款產品，盼吸引市民「停下來，看一看」。

有市民稱經濟差 或減花費

維園年宵市場設395個濕貨、乾貨和快餐攤位，昨午人潮相對疏落。李先生一家三口趁首天逛年宵，「想趁人少些時，帶小朋友來行個大運，感受下氣氛」。他說今年是第一次帶兒子入場，笑言「入場第一件事是買吃的，然後買風車給小朋友」，務求讓小朋友逛得開開心心。另有市民選購年花，其中許小姐花費約千多元購買硃砂根等年花，「今年經濟不是很好，可能會減少預算」。

花檔稱年輕客多 無懼北上熱潮

部分花檔檔主對今年銷情樂觀，相信不受本港經濟下行影響。花檔老闆譚先生在維園年宵擺檔逾半年紀，他表示昨日人潮、銷情與歷年相比算是不俗，顧客以年輕人為主，「可能大家怕下雨，所以早點來」。譚先生笑言近年市民受內地消費習慣影響「講多咗價」，所幸出手仍算闊綽，相信北上消費熱潮不會打擊銷情，展望今年生意按年增約三成。

另一花檔負責人楊先生表示，首日銷情合乎預期，大半天已賣出逾20棵年桔，部分顧客是代公司選購，其中以四季桔最受歡迎，「不少公司也會在門口擺兩棵，好意頭」，預期今年銷情與往年相若。

中學生製「蛇波」布袋 盼市民駐足

今年續有多間中學投得攤檔，讓學生初嘗營商滋味，不少均以「蛇」作主題設計產品。聖馬可中學一眾學生放學後趕赴維園開檔，他們設計了5款布袋，袋上印有卡通蛇及諧音字句，包括「蛇（射）波」等。該校學生會會長許同學稱，籌辦年宵攤檔的目標並非賺錢，主要希望讓同學嘗試創業，「新年亦玩得開心」，期望有更多市民願意停下聆聽他們的創意。張祝珊英文中學學生亦設計出「蛇餅健康枕」，寓意香港各行各業來年客人排隊可以「打晒蛇餅」。

此外，海關昨早巡查全港年宵市場，並向檔主派發傳單，提醒採購物品時要小心查證貨品真偽及來源，呼籲切勿售賣侵權物品。

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