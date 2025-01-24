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運物局提3期盼 促港鐵開源節流

【明報專訊】本港未來有多項大型鐵路工程，港鐵早前「放風」稱現金收入恐未能應付龐大投資，正研開源節流方案，包括考慮發債融資、出售或抵押商場等物業。本身是港鐵董事局成員的運輸及物流局長陳美寶昨日回應稱，就財務問題對港鐵有3項期盼，包括加大力度控制及壓縮工程成本開支；增加其他收入來源，如改善商場營運；提出多元化融資方案。

壓工程費拓財源多元融資

港鐵未來10至12年在保養更新及多項新鐵路工程等投資或至少逾1600億元，惟港鐵消息人士稱近期土地招標欠理想，現金收入恐未能應付龐大投資。陳美寶昨在傳媒聚會表示，如果港鐵是「驚」財力承擔問題，可以拿出來跟政府討論；又稱港鐵需為項目籌謀，處理現金流等問題。

陳美寶說，在工程財務上，港鐵首要是壓縮工程成本，相信港鐵也同意要降低工程開支；若建築成本減少，對港鐵融資等也有幫助。對於港鐵是否出售資產籌集資金，陳說會跟港鐵商討。

4集運引競爭非針對港鐵

陳又說，未來4個非重鐵的運輸系統項目包括啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，會以公開招標方式尋覓營運者。她形容港鐵是好伙伴，政府也是大股東，港鐵已承接6項重鐵工程，而政府這安排是想引入競爭，港鐵也明白，「不是想（向港鐵）發放什麼信息」，若港鐵對上述4個項目有興趣，也可參與競投。

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